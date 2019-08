Pre Čínu je prekážkou obchodnej dohody s USA Trumpova dôveryhodnosť

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking/Washington 28. augusta (TASR) - Čína sa v obchodnej vojne s USA pripravuje na najhoršie po viacerých nečakaných kotrmelcoch amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedla agentúra Bloomberg.Zrejme nikoho viac neprekvapila správa, že Čína kontaktovala Trumpovu administratívu so žiadosťou o obnovenie obchodných rokovaní, než samotný Peking. Po týždni mätúcich signálov sa hlavnou prekážkou na dosiahnutie dohody s USA stala Trumpova dôveryhodnosť, uviedli pre Bloomberg čínske zdroje oboznámené s rokovaniami. Len málo z vyjednávačov v Pekingu predpokladá, že je možné dosiahnuť dohodu pred budúcoročnými prezidentskými voľbami v USA. Hlavným dôvodom je, že zrejme nikto sa neodváži radiť, aby čínsky prezident Si Ťin-pching podpísal dohodu, ktorú Trump nakoniec poruší.Trump v pondelok (26. 8.) na okraji samitu lídrov skupiny G7 vyhlásil, že čínski vyjednávači sa telefonicky spojili s predstaviteľmi jeho administratívy a chcú obnoviť obchodné rokovania. Dodal, že Čína chce za každú cenu dosiahnuť dohodu, keďže obchodná vojna s USA výrazne poškodila čínsku ekonomiku.Trumpove vyhlásenia sa síce postarali o titulky a podporili akcie, ale čínski predstavitelia dali najavo, že nevedia, o čom americký prezident hovorí. Navyše, čo je ešte horšie, Trumpova snaha vykresliť Čínu ako ustupuje pri rokovaniach, potvrdila obavy, že mu nemožno dôverovať.uviedol Tchao Tung z Credit Suisse Private Banking. Dodal, že tým pádom je rýchle riešenie obchodnej vojny prakticky nemožné.Peking podľa troch čínskych zdrojov pripravuje opatrenia pre prípad, že sa s Washingtonom nedohodne. Patria medzi ne napríklad opatrenia na podporu ekonomiky, ale aj možnosť zaradenia amerických spoločností na zoznam nespoľahlivých firiem.Čínske ministerstvo zahraničných vecí v utorok (27. 8.) uviedlo, že nič nevie o telefonátoch, ktoré spomínal Trump. Čínske médiá uviedli, že Trump prikladá nenáležitú váhu kontaktom oboch strán na technickej úrovni, a že Čína svoj postoj nemení.Aj keď čínski predstavitelia sú naďalej ochotní pokračovať v obchodných rokovaniach, pripravujú sa na obmedzenie väzieb s najväčšou svetovou ekonomikou. To sa stalo ešte akútnejšie po tom, čo Trump na Twitteriamerickým firmám, aby hľadali alternatívy k Číne. Čínsky prezident po stroskotaní rozhovorov v máji opäť vyzýval na sebestačnosť v oblasti kľúčových technológií.Aj keď Čína bola otvorená dohode, ktorá by zahŕňala zvýšenie nákupu poľnohospodárskych tovarov z USA, politicky je pre čínskeho prezidenta nemožné podpísať dohodu, ktorá by ponechala v platnosti americké clá. Takisto nemôže súhlasiť s privatizáciou niektorých častí ekonomiky, ktoré sú kľúčové pre zachovanie moci Komunistickej strany, ako sú niektoré štátne firmy.Obe strany by sa mali stretnúť v septembri a mali by pokračovať v rokovaniach. Z pohľadu Pekingu bude ich pokrok závisieť od Trumpových politických kalkulácií pred budúcoročnými voľbami. A v prípade dohody bude chcieť čínska strana nepriestrelné záruky, že Trump nemôže porušiť svoje slovo.Trump zasa môže zistiť, že pokračovanie obchodnej vojny bude mať rozsiahle následky pre americkú ekonomiku a americké firmy, uviedol zakladateľ Hao Capital Charles Liu, ktorý bol kedysi ako ekonomický vyjednávač súčasťou čínskej delegácie v OSN.uviedol Liu.