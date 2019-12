Pre deti v náhradnej starostlivosti sú Vianoce najcitlivejším obdobím

Ilustračné foto Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 26. decembra (TASR) – Vianoce sú najcitlivejšie obdobie pre deti, ktoré vyrastajú mimo rodiny, pretože počas sviatkov si intenzívnejšie uvedomujú, že nemôžu byť pri svojich najbližších. Preto sa aj pracovníci Centier pre deti a rodiny (CDR), ktoré sa pôvodne nazývali detské domovy, snažia o to, aby čo najviac detí bývajúcich v CDR mohlo tráviť Vianoce doma u rodičov, prípadne iných blízkych ľudí. Pre TASR to povedal predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Jozef Mikloško.Ak deti cez Vianoce musia ostať v CDR, vychovávatelia sa im podľa Mikloška snažia pripraviť pekný večer, s osobnejším prístupom, darčekmi a dodržiavaním tradícií daného regiónu.hovorí. Dnes však deti v týchto zariadeniach aj počas roka žijú v samostatných skupinách, takzvaných rodinných bunkách, zložených z piatich alebo šiestich dospelých a približne desiatich detí.doplnil.Z rozpočtu CDR sú podľa neho vyčlenené peniaze na darček pre každé dieťa a niekedy im na vianočné darčeky tiež prispejú sponzori alebo ochotní ľudia.tvrdí Mikloško. Tieto deti tiež často rozdávajú osobné, napríklad vlastnoručne vyrobené, darčeky svojim spolužiakom a iným blízkym.Keď väčšina detí z CDR odíde na Vianoce k blízkym a v skupine zostane len jedno alebo dve deti, niektorí obetaví vychovávatelia si ich podľa Mikloška na Vianoce zoberú k sebe domov. Iné deti v náhradnej starostlivosti trávia Vianoce so svojimi osvojiteľmi, profesionálnymi rodičmi alebo pestúnmi. Predseda Úsmev ako dar však hovorí, že vo výnimočných prípadoch pestúnske rodiny k sebe na Vianoce pozvú aj príbuzných detí a sviatky trávia všetci spolu.Hlavným želaním týchto detí je podľa neho tráviť Vianoce so svojimi blízkymi.povedal Mikloško. Deti v CDR si podľa neho uvedomujú skutočné životné hodnoty.zhrnul.Niektorí ľudia sa podľa neho pýtajú, či si majú zobrať dieťa z detského domova domov na Vianoce.hovorí Mikloško. Podľa neho môže byť pre dieťa veľmi zraňujúce, ak si niektoHovorí, že človeka, ktorý chce ponúknuť nejaký vzťah dieťaťu v CDR, na to v spoločnosti Úsmev ako dar radi pripravia a poradia mu, avšak začínať na Vianoce nie je vhodné.uzavrel Mikloško.