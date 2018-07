Pre Dúhový Pride zmenia premávku niektorých liniek MHD v Bratislave

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júla (TASR) - Pre sobotňajšie (14.7.) podujatie Dúhový Príde v centre Bratislavy bude zmenená premávka niektorých liniek MHD. Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava s tým, že v teréne posilní hliadky svojho dispečingu. Tie budú riadiť dopravu operatívne podľa aktuálnej situácie v spolupráci s políciou.Vodiči električiek a autobusov dotknutých liniek budú z dôvodu uzavretia Vajanského a Rázusovo nábrežia premávať podľa operatívnych pokynov dispečingu DPB v režime odklonu, električková doprava približne od 10.00, autobusová doprava približne od 14.00 h.Linka 4 v smere odklonu pôjde obojsmerne cez Kapucínsku a tunel, linka 8 okružnou trasou Ružinov, Vazovova, Blumentál, Špitálska, Námestie SNP, Obchodná, Blumentál, Vazovova a späť do Ružinova. Linky 29 a 129 budú jazdiť skrátenou trasou zo smeru Devín premávka len po Most SNP. Neobslúžia zastávky Mala scéna a Nové SND.Linka 50 smer OD Slimák bude jazdiť cez Aupark, Krasovského, vzostupná rampa Jantárová cesta, Bosákova, Dolnozemská cesta, Most Apollo, Landererova, Dostojevského rad, kde sa od zastávky Twin City napojí na svoju trasu. Na obchádzkovej trase obslúži zastávky Farského na Bosákovej ulici, Most Apollo, Prístavná a Panorama City.Linka 70 pôjde zo smeru Železničná stanica Podunajské Biskupice za zastávkou Twin City na Dostojevského rade a priamom prejdení križovatkou Landererova doľava na ulicu Krupkova a ukončí jazdu na náhradnej konečnej Nové SND. V smere do Podunajských Biskupíc z ulice Krupkova odbočí doprava na Pribinovu ulicu a opäť doprava na Dostojevského rad, kde sa od zastávky Malá scéna napojí na svoju trasu.Zastávka Šafárikovo námestie bude dočasne premiestnená v čase od 10.00 h do ukončenia obmedzení na zjazdovú rampu na Starý most. V čase odklonenia premávky zo Štúrovej približne od 12.00 h bude jazdiť kyvadlová električková doprava X1 medzi konečnou Jungmannova a náhradnými zastávkami, zriadenými na zjazdovej rampe na Starý most.Linky 1 a 3 zo smerov Hlavná stanica a Rača budú jazdiť len po Kamenné námestie a Námestie SNP. Linka 1 po obslúžení zastávky Námestie SNP odbočí vľavo a od zastávky Kamenné námestie pôjde po trase linky 3 smerom do Rače. Linka 3 po obslúžení zastávky Kamenné námestie odbočí vpravo a od zastávky Námestie SNP bude jazdiť po trase linky 1 smerom na Hlavnú stanicu.