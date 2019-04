Pre EPP je Fidesz dôležitejší než naopak, tvrdí minister úradu vlády

Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Budapešť 8. apríla (TASR) - Pre Európsku ľudovú stranu (EPP) je maďarská vládna strana Fidesz dôležitejšia než európski ľudovci pre Fidesz, vyhlásil v pondelok vo vysielaní komerčnej spravodajskej rozhlasovej stanice InfoRádió minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás.Minister však súčasne zdôraznil, že záujmom Fideszu je zostať členom EPP, a to dovtedy, kým bude v rámci tejto najväčšej európskej politickej skupiny možné presadzovať otázky dôležité pre Fidesz.povedal Gulyás, podľa ktorého by bolo zo strany ľudovcov zásadnou chybou, keby zo svojich radov v rámci kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu vylúčili jednu zo svojich najväčších členských organizácií.Prípadné pokračovanie členstva Fideszu v EPP závisí aj od výsledkov májových volieb do Európskeho parlamentu, dodal minister.Najvyšší politickí predstavitelia EPP 20. marca v Bruseli s okamžitou platnosťou potvrdili pozastavenie členstva maďarskej vládnej strany Fidesz v najväčšej európskej politickej rodine.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)