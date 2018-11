Pre futbalový zápas SR - Ukrajina budú v Trnave obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Trnava 14. novembra (TASR) – V súvislosti s konaním futbalového zápasu Ligy národov medzi reprezentačnými mužstvami Slovenska a Ukrajiny v piatok 16. novembra na Štadióne Antona Malatinského – City Arene budú v Trnave dopravné obmedzenia a zákaz predaja alkoholu v okolí miesta zápasu. Mesto o tom informovalo na svojom webe.Polícia z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku uzatvorí 16. novembra od 17.00 h do približne 23.00 h, pred a počas medzinárodného futbalového zápasu, Kollárovu ulicu vedúcu od železničnej stanice po štadión, a to na úseku od križovatky ulíc Kollárova – Rázusova po križovatku Kollárovej s vjazdom do podzemných garáží City Areny.Od 12.00 h do 24.00 h bude zakázaný predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach nachadzajúcich sa v Trnave na uliciach v okolí štadióna, ale aj v centre mesta, vrátane Trojičného námestia a Námestia SNP, Františkánskej, Štefánikovej, Hlbokej a Spartakovskej ulice a sídliska Podjavorinská. Zákaz platí aj pre priestory futbalového štadióna a nákupné centrum City Arena.