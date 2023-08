Pre koho chce Fico poistku? Pýta sa Šeliga a nominanti Smeru vraj budú mať trestnoprávnu imunitu

Udeľovanie imunity

Novodobí normalizátori Fico a Pellegrini

22.8.2023 (SITA.sk) - Program stran y Smer-SD pre beztrestnosť má zatiaľ tri body – zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry Špecializovaný trestný súd, zastaviť vyšetrovania a zaviesť trestnoprávnu imunitu pre budúcich nominantov Smeru, takzvanú „poistku“.Tvrdí to politická strana Demokrati, podľa ktorej už smeráci nijako neskrývajú to, že chcú zabezpečiť beztrestnosť sebe a svojim ľuďom.„Pre koho chce Robert Fico túto poistku? Kto má rozhodovať o udeľovaní tejto imunity? To naozaj chcú určovať, kto má byť vyšetrovaný a kto nie?“ pýta sa člen predsedníctva strany Demokrati Juraj Šeliga Zdôraznil, že Demokrati chcú presný opak – zakotviť Úrad špeciálnej prokuratúry a Špecializovaný trestný súd do ústavy, a tým ich ochrániť pred zrušením. Zároveň dôrazne odmietajú akékoľvek zavádzanie trestnoprávnej imunity pre politikov a politických nominantov.Demokrati konštatujú, že škandalóznu mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR, ktorej jediným cieľom bolo prikázať vláde zasahovať do práce nezávislých vyšetrovateľov, sa v utorok, našťastie, nepodarilo otvoriť.„Celé týždne majú plné ústa policajného prevratu, no v utorok neboli schopní prísť do práce v potrebnom počte. Ukazuje sa, že to z ich strany bol len pokus o vyvolanie cirkusu," uviedol Šeliga.Šeliga pripomenul, že Smer-SD, ktorý sa rád oháňa rôznymi rozhodnutiami súdu, účelne zabúda na to, že Krajský súd v Bratislave konštatoval, že obvinenie vyšetrovateľov NAKA je nedôvodné.„Ak by Kaliňákovi povedali, že jeho obvinenie je nedôvodné, Fico by zbúral celú budovu Národnej rady SR, ale keď sa im to nehodí, tak to zamlčia,“ povedal.To isté podľa neho platí aj pri rozhodnutí Ústavného súdu SR o protiústavnom použití paragrafu 363 z augusta 2021, ktorým bolo zastavené vyšetrovanie v prípade manipulácie trestných konaní.„Toto protizákonne urobil Žilinka a Kandera, preto sa tie vyšetrovanie spomalili, pretože do toho nezákonne zasiahla generálna prokuratúra. Toto politici Smeru a spol. ignorujú a budú si naďalej spievať tú svoju pesničku o tom, že sú všetci proti nim,” skonštatoval Šeliga.Demokrati zároveň vyzývajú ostatné demokratické politické strany, aby sa vrátili z kúpalísk a festivalov a spolu s nimi sa postavili „novodobým normalizátorom Ficovi a Pellegrinimu.“