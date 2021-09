Pre Kolíkovej frakciu by bolo dobré, keby bola relevantnou súčasťou koalície, myslí si politológ

Riešením by bol aj nový klub

Matovič Kolíkovú nenávidí

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pre poslaneckú frakciu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) by bolo dobré, keby sa jej nejakým spôsobom podarilo dosiahnuť, aby bola relevantnou súčasťou vládnej koalície. Pre samotnú stranu Za ľudí by zase bolo dobrým riešením, ak by poslanci – odídenci tvorili menšinu poslaneckého klubu.Pre agentúru SITA to povedal politológ Jozef Lenč s tým, že dobré riešenie pre stranu Za ľudí ako takú neexistuje. Takým by bolo podľa Lenča konanie mimoriadneho snemu, ktorý však predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová odmietla.„Kolíková možno dopadne tak, že bude súčasťou vládnej koalície, ale bez politickej budúcnosti, pretože zakladať novú stranu a presadiť sa s ňou, je násobne ťažšie ako zachrániť existujúcu stranu Za ľudí alebo byť súčasťou nejakej strany, ktorá má šancu dostať sa do parlamentu,“ zhodnotil Lenč.Doplnil, že keby sa Kolíková odhodlala založiť nový politický subjekt, dialo by sa tak bez peňazí a existoval by aj logický dôvod, prečo by mala vzniknúť ďalšia strana.Poslanecký klub Za ľudí má v parlamente desať členov. V prípade, že by ho opustili šiesti poslanci, ktorí sa hlásia k frakcii Kolíkovej, rozpadol by sa. Parlamentný klub musí mať minimálne osem členov. Zatiaľ nie je zrejmé, čo by urobili ďalší dvaja poslanci Za ľudí Jana Žitňanská Juraj Šeliga a či by sa k odídencom pridali.Podľa politológa Lenča by za istých okolností mohol vzniknúť nový klub z odídencov zo Za ľudí. „Ak sa nepridajú k SaS, nový klub by mohol byť priestor pre ich pôsobenie ako súčasť vládnej koalície,“ usúdil Lenč.Politológ nechcel odpovedať na otázku, či si vicepremiérka Remišová i ministerka Kolíková do budúcna udržia svoje ministerské kreslá vo vláde. Podľa Lenča je v hre veľa neznámych premenných, preto nechce tipovať. Ako poznamenal, ak bude pre vládnu koalíciu podstatná ústavná väčšina, udržala by si ju aj bez Remišovej a ďalšej poslankyne Za ľudí, ktorá sa k Remišovej hlási.„Máme tu predsedu vlády, ktorý odvoláva ministrov. Ak si povie, že neodvolá ani jednu, tak Remišová i Kolíková budú ministerky ďalej, ak sami nepodajú demisiu. Líder OĽaNO Igor Matovič má omnoho bližšie k Remišovej. Je pomstychtivý a Kolíkovú nenávidí, kdežto Remišová je jeho obľúbenkyňou,“ uviedol politológ a upozornil na vyjadrenie Matoviča spred niekoľkých týždňov, že frakcie nebudú členmi koalície.Tento mesiac by mal dlhotrvajúci konflikt v strane Za ľudí vyvrcholiť. Poslanecká frakcia Kolíkovej hovorí o viacerých možnostiach riešenia situácie. Nepovedala, ku ktorému vládnemu klubu by sa pridala. Ideovo má blízko ku klubu SaS.Remišová avizovala, že navrhne predsedníctvu strany pozastavenie výkonu práv niektorým funkcionárom strany okolo ministerky Kolíkovej. Pozastavenie práv sa má týkať tých členov, ktorí údajne s konkurenčnými politickými stranami koordinujú postup proti vlastnej strane.