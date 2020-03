Pre koronavírus by mali byť poslanci na ustanovujúcej schôdzi parlamentu v rúškach a rukaviciach

Termín vyhlási prezidentka

Prítomnosť novinárov je zatiaľ otázna

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2020 - Ustanovujúca schôdza parlamentu sa uskutoční za prísnych hygienických opatrení v súvislosti s koronavírusom. Poslanci, ktorých oslovila agentúra SITA, predpokladajú, že sa budú v budove Národnej rady SR pohybovať v ochranných rúškach a zrejme aj v rukaviciach.„Zatiaľ nie sú žiadne aktuálne informácie ku schôdzi. Do 30. marca musí byť. Možno prebehne za prísnych hygienických podmienok, to znamená ochranné rúška a rukavice,“ povedal poslanec Smeru - sociálnej demokracie (Smer-SD) Erik Tomáš. Podľa poslanca zvoleného za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondreja Dostála priebeh schôdze bude štandardný „až na technické okolnosti“.Termín ustanovujúcej schôdze by mala oznámiť prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok po stretnutí s budúcim premiérom Igorom Matovičom a dosluhujúcim predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Neoficiálne sa hovorí o tom, že schôdza by sa mohla uskutočniť ešte tento týždeň alebo začiatkom budúceho týždňa.Podľa ústavy ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR zvoláva prezident tak, aby sa uskutočnila do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb.Zatiaľ sa nevie, či na schôdzi budú v poslaneckej snemovni prítomní aj novinári alebo bude možné schôdzu sledovať cez online prenos na internete.Kancelária Národnej rady SR minulý týždeň vo štvrtok oznámila, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 je budova parlamentu v núdzovom režime. Vstup je povolený len oprávneným osobám, zamestnancom kancelárie parlamentu a poslancom.