Pre nález bomby z vojny evakuovali v Hannoveri viac než 15 000 ľudí

Berlín 2. septembra (TASR) - Viac než 15 000 ľudí dnes večer evakuovali v hlavnom meste nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko Hannover po nájdení 250-kilogramovej nevybuchnutej bomby z druhej svetovej vojny. Informovali o tom predstavitelia mesta, píše agentúra AFP.Ľudia by sa podľa odhadov mohli do konca dňa vrátiť späť do svojich domovov po tom, ako bude bomba zneškodnená.V júni museli zneškodniť nevybuchnutú americkú leteckú bombu vážiacu 100 kilogramov neďaleko berlínskeho námestia Alexanderplatz.Pred dvoma rokmi po nájdení britskej bomby s hmotnosťou 1,4 tony evakuovali vo Frankfurte nad Mohanom 65 000 ľudí - išlo o najväčšiu akciu tohto druhu od roku 1945.V Nemecku sa aj 74 rokov po ukončení druhej svetovej vojny každoročne nájdu stovky nevybuchnutých bômb z rozsiahleho leteckého bombardovania.