Pre nelegálnych migrantov plánujú zriadenie registračných pracovísk mimo obývaných oblastí okresu Veľký Krtíš

Polícia má nedostatok kapacít

Zreteľ na ľudské práva

Milióny vysídlených zo Sýrie

5.9.2023 - V okrese Veľký Krtíš plánujú zriadenie registračných pracovísk mimo obývaných oblastí tak, aby sa cudzinci, ktorí neoprávnene prekročili štátnu hranicu, zdržiavali na mieste menej ako 24 hodín.Vyplýva to z utorkového stretnutia zástupcov Ministerstva vnútra SR so starostami miest a obcí v okrese Veľký Krtíš a rokovaní krízového štábu, na ktorom diskutovalio možnostiach zlepšenia situácie s nelegálnou migráciou a zmiernenia zaťaženia samospráv a kvality života občanov.Ako uviedol tlačový odbor rezortu vnútra, situácii môže pomôcť plánované zníženie vyťaženosti pracovísk cudzineckej polície v prihraničných oblastiach, a tým odľahčenie súčasných dočasných čakacích priestorov na registráciu vo vyhradených priestoroch.„Polícia je v súčasnosti vystavená náročnému zaťaženiu vzhľadom na nedostatok kapacít. Napriek tomu však vykonáva všetky úkony, ktoré jej ukladá zákon a zabezpečuje bezpečnosť občanov," uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Kráľovič Uzavretie hraníc by podľa ministerstva v súčasnosti nebolo funkčným riešením.„654,8 kilometrov dlhá slovensko - maďarská hranica s množstvom veľkých a menších priechodov, dlhej zelenej hranice a vzájomnej komunikácii prevádzačov by spôsobila neefektívne využitie síl a prostriedkov," konštatuje rezort.Kľúčovým je podľa neho boj proti prevádzačstvu, kde Slovensko patrí medzi najúspešnejších v EÚ v pomere počet príslušníkov PZ na počet chytených prevádzačov.„Prioritou je zabezpečenie bezpečnosti občanov Slovenskej republiky, no pri prijímaní opatrení máme zároveň na zreteli zodpovednosť voči ľudským právam. Situáciu v okrese skomplikoval aj náhly až dvojnásobný denný nárast zo 100 na 300,” vysvetlil viceprezident PZ Damián Imre Predmetom rokovania krízového štábu bolo tiež zabezpečenie vyhradených priestorov pre najzraniteľnejšie skupiny osôb - matiek s deťmi, zabezpečenie stravovania či hygieny.„Zo Sýrie sú v súčasnosti vysídlené 4 milióny osôb. Celková tranzitná migrácia vzrástla na území Slovenskej republiky v medziročnom porovnaní o vyše 900 percent, z takmer 3-tisíc záchytov v období od 1. januára 2022 do 3. septembra 2023 na 27 634 záchytov," poznamenal rezort vnútra.Otázka zvládania migrácie je podľa neho dlhodobým fenoménom, ktorý sa týka celej Európy a na zmiernenie jej dopadov je potrebné prijímať spoločné riešenia na európskej úrovni.