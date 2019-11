Pre nepokoje klesli v septembri maloobchodné tržby v Hongkongu

Na archívnej snímke Pekingom podporovaná správkyňa Hongkongu Carrie Lamová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 1. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Hongkongu sa v septembri prepadli takmer o pätinu, čo je dôsledok už zhruba päť mesiacov trvajúcich protivládnych protestov.Od začiatku júna protestujú obyvatelia Hongkongu proti, ako tvrdia, zasahovaniu pevninskej Číny do pôvodne prisľúbených slobôd. V roku 1997, keď sa niekdajšia britská kolónia dostala späť pod správu Číny, Peking zaviedol model "jedna krajina, dva systémy," čo podľa mnohých Hongkončanov Peking nedodržuje.Súčasné protesty sa však často menia na násilné demonštrácie, čo odrádza turistov a obchodníkov núti zatvárať prevádzky. To ešte viac zhoršilo ekonomickú situáciu Hongkongu, ktorý už predtým pocítil dôsledky obchodnej vojny medzi Čínou a USA a spomaľovanie rastu čínskej ekonomiky.Maloobchodné tržby v Hongkongu klesli v septembri medziročne o 18,3 %. V porovnaní s vývojom v auguste sa prepad zmiernil, keď v auguste klesli o 22,9 %. Napriek tomu to znamená pokračovanie obrovských problémov maloobchodu."Pokračujúce protesty vážne poškodili maloobchodný sektor. Okrem neho však aj firmy v oblasti kateringu, dopravy a v mnohých iných sektoroch prepojených s turizmom," povedala tento týždeň správkyňa Hongkongu Carrie Lamová, ktorá dodala, že počet turistov klesol v prvej polovici októbra približne o 50 %.Septembrový údaj znamená pokles maloobchodných tržieb v Hongkongu už ôsmy mesiac po sebe. Od začiatku roka do konca septembra klesli maloobchodné tržby o 7,3 %.Nepokoje zároveň spôsobili, že v 3. kvartáli sa ekonomika Hongkongu prepadla do recesie, prvýkrát od svetovej finančnej krízy spred 10 rokov. Lamová zároveň varovala, že aj za celý rok by ekonomika Hongkongu mohla zaznamenať pokles.