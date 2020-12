Pre oblasť mesta Jelšava v revúckom okrese bola vyhlásená smogová situácia

Minimálny pobyt vonku

Čo najmenej vetrať

5.12.2020 (Webnoviny.sk) - Aktuálne je na Slovensku vyhlásená smogová situácia pre oblasť Jelšavy (okr. Revúca). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ju vyhlásil od štvrtka 3. decembra a platná je do odvolania.Znečistenie v Jelšave spôsobili prachové častice PM 10, ktoré sú päťnásobne tenšie ako ľudský vlas.V prípade zhoršenej smogovej situácie treba obmedziť vetranie aj pobyt vonku. Na sociálnej sieti to uviedla stránka Populair, ktorá je súčasťou projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia.Počas zhoršenej smogovej situácie je podľa Populairu vhodné obmedziť pohyb vonku na minimum, hlavne v prípade starých ľudí, chorých, tehotných žien a malých detí.Vetrať miestnosť, v ktorej sa človek zdržuje, je vhodné čo najmenej. V prípade vetrania je podľa Populairu najlepšie vetrať intenzívne, no nie dlhšie ako 3 až 4 minúty.Ľudia by sa zároveň mali vyvarovať fyzických aktivít vedúcich k intenzívnejšiemu dýchaniu.