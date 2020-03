Pre obvinenú bývalú sudkyňu Repákovú už nežiadajú väzbu

Akcia "Búrka"

Národná kriminálna agentúra zasahovala v stredu 11. marca na viacerých miestach. Počas akcie s názvom Búrka zadržali vyšetrovatelia viacero osôb. Polícia následne na sociálnej sieti informovala, že medzi zadržanými bolo 13 sudcov, jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby. Tí v súčasnosti čelia obvineniam z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a z marenia spravodlivosti. Ústavný súd SR však iba v prípade piatich sudcov povolil, aby sa rozhodovalo o ich vzatí do väzby.

19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vzal späť sťažnosť voči nevzatiu obvinenej bývalej sudkyne Miriam R. do väzby. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová s tým, že podľa prokurátora v jej prípade pominul dôvod väzby. Najvyšší súd SR tak bude vo štvrtok na základe sťažnosti prokurátora rozhodovať len o väzbe pre sudkyňu Zuzanu M. a podnikateľa Ladislava M., ktorých po policajnej akcii Búrka nevzali do väzby.Špecializovaný trestný súd vzal v sobotu do väzby obvinených Moniku J., Denisu C., Eugena P., Richarda M. a Miroslava M. Štyria sudcovia a advokát majú byť stíhaní väzobne pre možné ovplyvňovanie svedkov a Miroslav M., Eugen P. a Richard M. aj pre možné pokračovanie v trestnej činnosti.Súd zároveň vtedy prepustil sudkyňu Zuzanu M. a ďalších dvoch obvinených - bývalú sudkyňu Miriam R. a Ladislava M. Prokurátor aj obvinení, ktorých vzali do väzby, podali proti rozhodnutiu sťažnosti. O sťažnosti pätice vzatej do väzby bude najvyšší súd rozhodovať v piatok doobeda.