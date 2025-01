Pre obyvateľov Slovenska je najdôležitejšie lepšie zdravotníctvo a potom bezpečnosť. Ktoré oblasti nás trápia menej?

Kultúra a umenie sú menej dôležité

Ochrana práv zaznamenala pokles

5.1.2025 (SITA.sk) - Obyvatelia Slovenska považujú za najdôležitejšie pre ich život lepšie zdravotnícke služby. Za najdôležitejšie to pokladá 76 percent opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre Zastúpenie Európskej komisie v SR na tému vnímania EÚ na Slovensku. Agentúra vykonávala prieskum od 6. do 13. novembra na vzorke 1 018 respondentov.Výsledky prieskumu prezentoval sociológ Martin Slosiarik na pôde Zastúpenia Európskej komisie v SR. Ako priblížil, druhou najdôležitejšou oblasťou je pre občanov bezpečnosť Slovenska. Túto možnosť vybralo 73 percent respondentov.Ako prieskum ďalej ukázal, zlepšovanie životnej úrovne je dôležité pre 70 percent opýtaných. Slosiarik doplnil, že vysokú mieru dôležitosti pripisujú ľudia na Slovensku aj ochrane hraníc SR. Za dôležité to pokladá 68 percent z nich. Ochrana pred terorizmom je dôležitá podľa 67 percent respondentov.Dôležité pre život sú podľa občanov SR aj ekonomický rast (65 %), ochrana spotrebiteľov pred nekvalitným tovarom (65 %), pracovné príležitosti (63 %) a ochrana pred prílevom utečencov (63 %). Ochrana občianskych práv a slobôd je dôležitá pre 60 percent opýtaných. Rovnako 60 percent ľudí pokladá za dôležitú ochranu sociálnych práv a sociálna spravodlivosti.Sociológ ďalej priblížil, že menej dôležitý pre život je podľa Slovákov rozvoj kultúry a umenia. Za dôležitý ho pokladá 36 percent respondentov. Ďalšou menej dôležitou oblasťou je podľa obyvateľov imidž Slovenska v zahraničí, ktorý za dôležitý považuje 37 percent opýtaných.Rovnako 37 percent považuje za dôležitú možnosť štúdia v zahraničí. Jednotnú menu euro označilo ako dôležitú 41 percent respondentov. Pre 44 percent ľudí na Slovensku je dôležitá aj možnosť cestovania do zahraničia. Pre menej ako polovicu opýtaných je dôležitý aj rozvoj vedy a výskumu (45 %), podpora malého a stredného podnikania (45 %), a voľný pohyb tovarov a služieb v EÚ (46 %).Sociológ doplnil, že v porovnaní s rokom 2022 poklesla dôležitosť o sedem percentuálnych bodov v prípade zlepšovania životnej úrovne, o šesť percentuálnych bodov v prípade ochrany práv a slobôd a rovnako o šesť percentuálnych bodov v prípade ochrany sociálnych práv a sociálnej spravodlivosti.