Pre opatrenia proti šíreniu pandémie nebudú reštaurácie či kaviarne otvorené skôr ako v júni

24.4.2020 - Francúzsko neotvorí svoje reštaurácie, bary a kaviarne skôr než v júni. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa pandémie koronavírusu. Vláda však v súvislosti s krízou oznámila pre tento sektor finančnú podporu. Malé prevádzky do 20 zamestnancov môžu napríklad požiadať o mimoriadnu pomoc vo výške do 10-tisíc eur, uviedol minister financií Bruno Le Maire.Väčšina francúzskych obchodov by mala opäť otvoriť 11. mája. O pláne pre reštaurácie, bary a kaviarne sa však nerozhodne pred koncom mája, povedal Le Maire.Francúzsko je obľúbená turistická destinácia, ktorú každoročne navštívi viac než 80 miliónov návštevníkov zo zahraničia. Tento rok však turistický a reštauračný sektor ťažko zasiahne kríza okolo koronavírusu, vláda preto plánuje zriadiť na jeho oživenie špeciálny investičný fond.