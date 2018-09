Pre OZ KOVO je prioritou približovanie miezd k západnej Európe

Monika Benedeková, podpredsedníčka OZ KOVO. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 22. septembra (TASR) – Prioritou pre Slovensko je v súčasnosti približovanie miezd k západnej Európe. To sa odborári snažia dosiahnuť aj tlakom na zvyšovanie minimálnej mzdy. Nie je však reálne, že by sa podobná úroveň miezd na Slovensku dala dosiahnuť v priebehu najbližších rokov. Na piatkovej (21.9.) spoločnej konferencii Odborového zväzu (OZ) KOVO a najväčšieho odborárskeho hnutia v kovopriemysle v Nemecku IG Metall to uviedla podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.skonštatovala s tým, že to ovplyvňuje aj výška minimálnej mzdy.Priblíženie sa k úrovni západných miezd však podľa nej nie je reálne v horizonte jedného až dvoch rokov.zdôraznila, pričom dôvodom je aj to, že ani západné krajiny nestoja na mieste.dodala.Slovenský systém vyjednávania je podnikový, v Nemecku je systém postavený na odvetvovom kolektívnom vyjednávaní, čo je podľa nej výhodnejšie.poznamenala Benedeková.Člen predstavenstva IG Metall Wolfgang Lemb je rovnako skeptický v názore, že sa podmienky pre zamestnancov v strednej a východnej Európe priblížia k tým západným veľmi rýchlo.myslí si Lemb.