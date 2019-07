Pre rekonštrukcie uzavrú časť podchodu na stanici v Prešove

Železničná stanica v Prešove, archívna snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 23. júla (TASR) – Pre rekonštrukčné práce bude od stredy (24. 7.) uzavretá časť predstaničného priestoru v Prešove. Ako TASR informovala tlačová referentka prešovského mestského úradu Lenka Šitárová, ide o bezbariérový vstup do podchodu vedľa zastávky Železničná stanica, smer Sídlisko Sekčov." uviedla Šitárová s tým, že opatrenie potrvá do konca tohto týždňa.Práce na prvej etape rekonštrukcie predstaničného priestoru prebiehajú podľa časového harmonogramu a postupne dostáva modernejší vzhľad. "," povedala Šitárová." vysvetlila Šitárová.Od pondelka (29. 7.) budú podľa Šitárovej spustené do prevádzky vynovené zastávky MHD v oboch smeroch.