Pre rekonštrukčné práce vlaky na prípoje v stanici Žilina nemôžu čakať. Potrvá to pravdepodobne až do ukončenia stavebných prác na žilinskom uzle

Uzol Žilina prechádza najväčšou modernizáciou v novodobej histórii železníc, ktorú realizuje manažér infraštruktúry – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)



Upozorňujeme cestujúcich, aby svoj prestup v stanici Žilina zvážili, prípadne počítali s väčšou časovou rezervou, pretože ostrý prestup z vlaku na vlak v období rekonštrukcie žilinského uzla ZSSK nemôže garantovať



Os 3930 (čaká na prípoj od vlaku R 611 TATRAN v soboty, nedele a sviatky),



Os 3934 (čaká na prípoj od vlaku R 613 TATRAN v soboty, nedele a cez sviatky 15 min),



Os 4478 (má prípoj od vlaku RR 717 POVAŽAN a čaká vždy),



RR 764 TATRAN (čaká na prípoj 5 min),



RR 17764 (čaká na prípoj 5 min),



Os 3437 má prípoj od vlaku Ex 145 OSTRAVAN (v pondelky až piatky, nedele a sviatky čaká 15 min) a rovnako má prípoj od vlaku RR 15715 POVAŽAN (iba v piatky, nedele a sviatky čaká 15 min),



Os 3477 (čaká na prípoj 15 min).



16.8.2022 (Webnoviny.sk) -Na základe rekonštrukčných prác v stanici Žilina, na tzv. žilinskom uzle, chce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovať cestujúcich, že väčšina vlakov v stanici Žilina nemôže čakať na žiadne prípoje (okrem vybraných vlakov, ktoré sú uvedené v čakacích časoch)*.K zrušeniu čakania na prípoje v stanici Žilina sme museli pristúpiť z dôvodu nedostatku voľných koľají, resp. nástupíšť, na ktorých by sa bezpečný prestup cestujúcich mohol uskutočniť. Čakacie časy a prestupy cestujúcich sú v ostrej vlakovej prevádzke zabezpečované len s veľkou ťažkosťou, pretože priepustnosť stanice a rekonštrukcia jednotlivých nástupíšť sa deje postupne v rámci jednotlivých etáp prác.Zároveň upozorňujeme cestujúcich, aby počítali aj s prípadnými zmenami pri organizovaní dopravy a taktiež s väčšou časovou rezervou pri vyhľadávaní vlakových spojení či už do uzla, z uzla alebo pri využití prestupu v uzle Žilina.Informácie o prebiehajúcich prácach sú cestujúcim hlásené aj prostredníctvom staničného rozhlasu a vývesiek na stanici. Každý deň však prináša nové obmedzenia a v praxi je pre našich zamestnancov a zamestnancov manažéra infraštruktúry – ŽSR, ktorí vynakladajú maximálne úsilie vyjsť v ústrety cestujúcim, veľmi náročné a komplikované zabezpečiť, aby vždy všetko išlo podľa plánovaných výlukových opatrení. Cestujúcich preto prosíme o zhovievavosť a ústretovosť. Naši zamestnanci robia všetko pre to, aby sa v rámci možností postarali o čo najbezproblémovejší chod dopravy.Tieto informácie podávame cestujúcim formou upozornenia aj cez náš web pri vyhľadávaní a kúpe cestovných dokladov na konkrétne vlakové spoje prechádzajúce cez stanicu Žilina. Veríme, že aj to prispeje k uľahčeniu cestovania cez žilinský uzol.Predpokladáme, že uvedené bude platiť až do ukončenia prác v stanici Žilina, ktoré sú predbežne naplánované do roku 2025. Našim cestujúcim sa za všetky komplikácie úprimne ospravedlňujeme a prosíme ich o trpezlivosť. Po rekonštrukcii a spustení plnej prevádzky na žilinskom uzle sa výrazne skvalitní poskytovanie služieb.*Vlaky, ktoré čakajú na prípoje:Informačný servis