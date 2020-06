Pre rozmach internetu zaznamenali vedci zníženú a oneskorenú sexuálnu aktivitu u mladých

Oneskorený vývoj

Klesá aj u starších

13.6.2020 - Mladí Američania majú čoraz menej často sexuálny styk. Zníženie sexuálnej aktivity u mladých amerických mužov zaznamenali v období 2000 až 2018. Uviedli to v novej štúdii San Diego State University. Ako dôvody uvádzajú "odkladanie dospelosti a rozmach internetu a sociálnych médií".Psychológovia analyzovali dáta zamerané na frekvenciu sexuálneho styku a počet sexuálnych partnerov. Do projektu sa zapojilo viac ako 4000 mužov a 5000 žien.Najmenej sexu mali muži, ktorí boli nezamestnaní, pracovali na skrátený úväzok alebo jedinci s nízkym príjmom. Dodali, že percento sexuálne neaktívnych mužov sa zvýšilo z 18,9 % v rokoch 2000 až 2002 na 30,9 % v rokoch 2016 až 2018. Aj ženy vo veku od 25 do 34 rokov mali menej sexu.Pre rozmach internetu a neskoršie dospievanie zaznamenali vedci zníženú a oneskorenú sexuálnu aktivitu u mladých"Adolescentom a mladých dospelým trvá dlhšie, kým sa stanú dospelými. To zahŕňa nielen posunutie sexuálnej aktivity, ale tiež ďalších činností spojených s párením a reprodukciou, ako sú randenie, žitie s partnerom, tehotenstvo a pôrod," vysvetlila autorka štúdie Jean M. Twenge.Dodala, že tieto trendy "sú súčasťou širšieho kultúrneho trendu smerujúceho k oneskorenému vývoju". "Je náročnejšie chodiť na rande a sexuálne žiť, keď nie sú finančne nezávislí od rodičov," objasnila.Odborníci však upozorňujú, že tento trend nevysvetľuje, prečo klesá sexuálna aktivita aj u starších a zosobášených. Upozorňujú, že ďalšími faktormi, ktoré vyplývajú na sexuálny život, sú internet a digitálne médiá.Twenge napísala, že "v súčasnosti existuje oveľa viac činností, ktorým sa môžu ľudia večer venovať a keď sú obaja partneri zahĺbení do sociálnych médií, majú menej príležitostí na sex".Podľa štúdie London School of Hygiene & Tropical Medicine z roku 2019, britské páry majú menej sexu ako počas predchádzajúcich dvoch desaťročí. Zároveň však stúpa počet tých, ktorí by si želali viac sexu.