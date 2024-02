Pre samosprávy je z plánu obnovy vyčlenených viac ako 640 miliónov eur, tvrdí Kmec

Efektívnejšie nastavenie investícií

Podpora vzdelávania

7.2.2024 (SITA.sk) - Z plánu obnovy je pre samosprávy vyčlenených viac ako 640 miliónov eur. Aktuálne je otvorených 11 výziev s celkovou alokáciou približne 390 miliónov eur. Sú to napríklad výzvy s cieľom navýšiť kapacity škôl a škôlok, hackathony, rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, ako aj budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily.Podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec v utorok rokoval s predstaviteľmi samospráv o efektívnejšom nastavení investícií.Cieľom je prispieť k zefektívneniu implementácie plánu obnovy a zabezpečiť čo najväčšie zapojenie potenciálnych žiadateľov. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska Ako uviedol Kmec, výzvy by mali vo väčšej miere zodpovedali potrebám územia. „Veľkým nedostatkom plánu obnovy je však fakt, že samosprávy neboli zapojené do jeho prípravy,“ podotkol.V rámci alokácie vo výške 640 miliónov eur pre samosprávy ide napríklad o podporu vzdelávania a rozširovania kapacít materských a základných škôl či rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.„Treba povedať, že vyčlenená suma pre regióny je veľmi nízka a predstavuje iba 10 percent z celkovej alokácie,“ dodal Peter Kmec. Okrem toho sú v pláne obnovy vyčlenené ďalšie prostriedky, ktoré sú nepriamymi investíciami, z ktorých budú benefitovať regióny, ako napríklad vznik nových ambulancií či podpora regionálneho školstva.Okrem plánu obnovy môžu samosprávy využiť aj európske štrukturálne a investičné fondy v rámci nového programového obdobia 2021-2027, teda Program Slovensko, za ktorý zodpovedá Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR