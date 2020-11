Pre šírenie koronavírusu bude dočasne uzavretý hraničný priechod Veľké Slemence

Časovo obmedzený vstup

Iba cez Vyšné Nemecké

6.11.2020 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 9. novembra bude až do odvolania zatvorený hraničný priechod Veľké Slemence – Maly Selmentsi. Peší budú môcť prekračovať štátnu hranicu s Ukrajinou len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké.Uviedla to v tlačovej správe hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová , ktorá informovala o zmene podmienok vstupu na územie SR.O zatvorení priechodu sa rozhodli na základe vývoja epidemiologickej situácie v SR a na Ukrajine.Na hraničnom priechode Ubľa budú vybavované vozidlá do 7,5 tony len za účelom tranzitu územím SR. Cez priechod nebudú môcť prechádzať peší cestujúci.Naďalej platí, že na územie SR je umožnený vstup tých osôb, ktoré majú udelený pobyt na území Slovenska, tento vstup však bude časovo obmedzený od 07:00 do 19:00.Tieto osoby, bez ohľadu na spôsob dopravy, môžu vstúpiť len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké.Pri vstupe sa tiež musia podrobiť antigénovému testu a následne sú povinné ísť do domácej karantény, kde sa musia najskôr v piaty deň podrobiť PCR testu.Antigénovému testu sa nemusia podrobiť osoby, ktoré prechádzajú územím SR a výnimky, ktoré určilo ÚVZ SR.