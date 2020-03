Pre slabý výsledok počas volebného superutorku ukončil Michael Bloomberg prezidentskú kampaň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Michael Bloomberg ukončil svoje snahy o získanie nominácie do prezidentských volieb. Stalo sa tak po tom, ako dosiahol slabý výsledok počas volebného superutorku. "Pred troma mesiacmi som sa zapojil do prezidentského súboja, aby som porazil Donalda Trumpa. Dnes zo súboja odchádzam z rovnakého dôvodu," uviedol Bloomberg v stanovisku.Bývalý starosta New Yorku minul na predvolebnú kampaň viac než 500 miliónov dolárov z vlastných prostriedkov, aby sa stal nominantom Demokratickej strany. Podporiť plánuje teraz svojho doterajšieho súpera Joea Bidena.Z 15 štátov a území, ktoré hlasovali v utorok, zvíťazil miliardár Bloomberg len v Americkej Samoe. Joe Biden bodoval zatiaľ v deviatich štátoch. Bernie Sanders si podľa všetého zaistil víťazstvo v Kalifornii - čo sa považuje za najvýznamnejšie víťazstvo - ako aj v troch ďalších štátoch.Konečný víťaz demokratických primárok bude čeliť súčasnému republikánskemu šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi. Prezidentské voľby v USA sú naplánované na november.