Pre Slovákov je priateľstvo dôležité, ukázal výskum SAV

Bratislava 28. júla (TASR) - Dôležitosť priateľov v životoch Slovákov sa zvyšuje. Vyplýva to, okrem iného, z výsledkov výskumu, ktorý v minulom roku uskutočnil Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied v rámci Výskumu európskych hodnôt (EVS). Ústav zverejnil jeho výsledky pri príležitosti Medzinárodného dňa priateľstva, za ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila 30. júl. Jeho zámerom jeTASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.Podľa slovenských sociológov výskum zároveň potvrdil, že názory ľudí, pre ktorých priatelia a známi sú veľmi dôležitou hodnotou, nepotvrdzujú myšlienky Medzinárodného dňa priateľstva – respondenti nie sú otvorenejší ani tolerantnejší voči prisťahovalcom, moslimom a ďalším málo prijímaným kategóriám osôb a nemajú ani väčšiu všeobecnú dôveru k druhým ľuďom.konštatujú vedci.Respondenti zdôrazňujúci veľkú dôležitosť priateľstva v živote sa nelíšia v miere všeobecnej dôvery či opatrnosti voči druhým ľuďom od respondentov s menším dôrazom na priateľstvo a od súboru SR. Tí, ktorí zdôrazňujú veľkú dôležitosť priateľstva v porovnaní s tými, ktorí priateľstvu pripisujú menšiu dôležitosť, pociťujú mierne častejšie vyššiu úplnú dôveru k tým, ktorých osobne poznajú, a dôveru "do istej miery" k tým, ktorých stretnú prvýkrát.V miere dôvery voči ľuďom iného náboženstva či ľuďom z iného štátu sa však od nich a ani od priemeru súboru SR neodlišujú.tvrdia sociológovia.objasňujú sociológovia.Veľký dôraz na priateľstvo podľa výskumu nevedie k poklesu dôrazu na iné základné hodnoty. Respondenti, ktorí považujú priateľov a známych za veľmi dôležitú hodnotu, kladú v porovnaní so súborom SR nadpriemerný dôraz aj na ďalšie základné hodnoty. Veľkú dôležitosť rodine pripisuje 97 percent (SR – 91 percent), práci 76 percent (SR - 64), politike 19 percent (SR - 11) a voľnému času 77 percent (SR - 50).Výskum sa uskutočnil od 27.9. do 30.11. 2017 na vzorke 1435 respondentov s návratnosťou 65 percent.