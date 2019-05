Pre slovenských voličov boli eurovoľby vzdialené, mieni Sme rodina

Na archívnej snímke poslanec NR SR Boris Kollár (SME RODINA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 26. mája (TASR) - Hnutie Sme rodina si myslí, že pre slovenských voličov boli voľby do Európskeho parlamentu (EP) príliš vzdialené. Zároveň však ich výsledok rešpektuje a hlasy voličov si váži. Uviedlo to v stanovisku pre TASR.komentovala strana výsledok.Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.