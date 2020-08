Pre Slovinsko je Slovensko stále bezpečnou krajinou, našinci nemusia ísť do karantény

Zatvorené diskotéky a nočné bary

Do Chorvátska radšej necestujte

29.8.2020 (Webnoviny.sk) - Do Slovinska je možné cestovať bez nutnosti absolvovania povinnej karantény. Na svojej webovej stránke o tom informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Slovensko je napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii považované za bezpečnú krajinu, a preto je vstup do Slovinska bez obmedzení.Za bezpečnú krajinu však nie je považované Chorvátsko, a preto je ľuďom, ktorí ho navštívili, umožnený cez Slovinsko len tranzit.Slovenský rezort diplomacie pripomína, že v Slovinsku tiež platia opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.Platí povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch a vo verejnej doprave, dezinfekcia rúk, dodržiavanie 1,5 metrovej vzdialenosti od ostatných ľudí.Otvorené sú všetky hotely a turistické zariadenia, wellness a fitness centrá, plavárne, kúpaliská, telocvične a zdravotnícke zariadenia, obchody, úrady, múzeá, galérie a školy.Zatvorené zostávajú iba diskotéky a nočné bary. Zakázané sú veľké kultúrne a spoločenské podujatia, povolené sú športové podujatia.MZVEZ upozorňuje na to, že Chorvátsko z pohľadu Slovinska nie je považované za bezpečnú krajinu.Pri vstupe do Slovinska z Chorvátska je tak pre Slovákov povolený len tranzit v priebehu 12 hodín, a to bez zbytočného zastavenia a opustenia tranzitnej trasy.Povolené sú iba nevyhnutné zastávky, napríklad za účelom čerpania paliva alebo zastávky na toaletu. Nie je povolené prenocovanie.Chorvátsko sa však pre Slovensko od 1.septembra stáva takzvanou červenou krajinou. To v praxi znamená, že po návrate na Slovensko je nutné absolvovanie povinnej desať dňovej karantény.MZVEZ Slovákom odporúča do Chorvátska necestovať.