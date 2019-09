Pre spadnuté troleje nejazdia medzi Valašskou a Búdkovou trolejbusy

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/Michal Svítok Foto: FOTO TASR/Michal Svítok

Bratislava 2. septembra (TASR) - V Bratislave momentálne nepremávajú trolejbusy medzi Valašskou a Búdkovou. Dôvodom je spadnuté trolejové vedenie pri vozovni na Hroboňovej ulici. Dopravný podnik Bratislava (DPB) na to upozorňuje na sociálnej sieti. Dotknuté sú linky 64 a 207.Linka 64 končí podľa DPB na zastávke Prokopa Veľkého, odkiaľ sa vracia späť do mesta. Neobsluhuje zastávky Vozovňa Hroboňova a Lovinského. Linka 207 je momentálne skrátená po zastávku Búdkova. Nepremáva na úseku Búdková a Železničná stanica (ŽST) Železná studienka. V úseku Búdková - ŽST Železná studienka premávajú dva náhradné autobusy, ktoré zastavujú na všetkých zastávkach ako linka 207. Namiesto linky 64 sa do lokality Horského parku dá dostať autobusmi linky 41.