Pre šťastie fanúšikov by na ihrisku aj zomrel, tvrdí Lobotka a najdôležitejšia je preňho dôvera

11.4.2023 - Počas celej svojej futbalovej kariéry, teda už od mládežníckych úrovní, slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka nikdy nevidel to, čo teraz zažíva takmer v každom zápase v drese talianskeho SSC Neapol Osem hráčov „partenopei" s výnimkou brankára a dvojice stopérov sa pri výkopoch zoradí na polovici ihriska, aby mohli okamžite vbehnúť na polovicu súpera.„Chceme hrať smerom dopredu a byť na súperovej polovici, aby sme možno skórovali alebo vytvárali si rohy či niečo, čím by sme ukázali, že chceme zápas vyhrať. A je jedno, proti komu hráme,“ povedal Lobotka.Takýto osemčlenný útočný val by mal Neapol ukázať aj v stredajšom úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov 2022/2023 proti inému talianskemu mužstvu - AC Miláno Práve „rossoneri" sa nedávno postarali o najvyššiu neapolskú prehru v tejto sezóne, keď pod Vezuvom v rámci Serie A triumfovali 4:0, ale Liga majstrov obyčajne prináša iný priebeh ako zápasy v domácich ligových súťažiach.Lobotka sa v tejto sezóne udomácnil v základnej zostave trénera Luciana Spallettiho. Právom. Odchovanec AS Trenčín je motorom neapolskej záložnej formácie.Hráč, ktorého vzormi sú Xavi Hernández, Andrés Iniesta a Luka Modrič, má v tejto sezóne úspešnosť prihrávok na úrovni 94,1 percenta, čo je najvyššie číslo spomedzi všetkých hráčov v talianskej Serie A a najviac medzi stredopoliarmi v najlepších piatich ligách v Európe.V rámci nich sú na tom lepšie len obrancovia Paríža Saint-Germain - Marquinhos (95 percenta) a Sergio Ramos (94,6). Aby toho nebolo málo, Lobotka je najpresnejší v prihrávkach na dlhú vzdialenosť s úspešnosťou 88,2 percenta medzi hráčmi, ktorí ich majú na konte aspoň sto.„Najdôležitejšia vec je dôvera, keď cítite, že vám tréner verí. Keď sa niečo pokazí, Spalletti vám vždy pomôže získať sebadôveru. Keď mám tieto pocity, môžem ukázať svoju kvalitu," tvrdí Lobotka. Slovenský legionár tiež prezradil, že v Neapole cíti podporu fanúšikov v každej uličke.„Je to niečo výnimočné. Ľudia v meste milujú futbal. Na ihrisku aj zomriem, len aby boli títo fanúšikovia šťastní," poznamenal a dodal, že v meste na každom kroku cítiť vplyv argentínskej legendy Diega Maradonu, po ktorom je pomenovaný aj štadión SSC.Neapol má v domácej Serie A komfortný 16-bodový náskok pred druhým Laziom Rím a je na najlepšej ceste získať tretí majstrovský titul v klubovej histórii, premiérový od sezóny 1989/1990. Lobotka však zatiaľ nechce predbiehať a debatovať o prípadných oslavách.„Mohlo by to byť neuveriteľné, ale nechcem na to myslieť. Stále je v hre veľa bodov a ak začneme myslieť na oslavy, nebude to pre nás dobré,“ zakončil 28-ročný defenzívny záložník, ktorý nedávno predĺžil zmluvu s Neapolom do 30. júna 2027 s možnosťou pokračovania spolupráce o ďalších dvanásť mesiacov.