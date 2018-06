Pre styky s duchovným Gülenom nariadili zatknúť ďalších 192 vojakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 27. júna (TASR) - Turecké orgány nariadili zadržať 192 príslušníkov ozbrojených síl pre údajné napojenie na moslimského duchovného Fethullaha Gülena, obviňovaného zo zosnovania pokusu o štátny prevrat z roku 2016. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na turecké úrady a médiá.Medzi zadržanými je aj jeden bývalý brigádny generál a 30 pilotov. Podľa prokuratúry patria k 99 príslušníkom tureckých vzdušných síl čeliacim možným obvineniam v súvislosti s vyšetrovaním, ktoré začala prokuratúra v Ankare a rozšírilo sa do ďalších 20 provincií.Prokuratúra uviedla, že zadržaní sú podozriví z toho, že sú v kontakte so stúpencami islamského klerika Fethullaha Gülena a pravidelne s ním komunikujú prostredníctvom verejných telefónnych automatov. Ide o metódu, o ktorej sa predpokladá, že ju používajú Gülenovi priaznivci.Turecké úrady nariadili v rámci iných operácií zatknúť okrem zmienených 99 vojakov aj ďalších 93 príslušníkov armády, námorníctva a pobrežnej stráže, spresnila turecká tlačová agentúra Anadolu.Ide o zatknutia, ktoré turecké úrady uskutočnili v súvislosti s pokusom o prevrat, ktorý podľa vlády vykonali stúpenci Gülena, žijúceho v exile v USA. Ten však účasť na pokuse o prevrat popiera, pripomína Reuters.Z marcových údajov OSN vyplýva, že v Turecku od pokusu o prevrat zadržali už 160.000 ľudí a prepustili z práce približne rovnaký počet zamestnancov štátnej správy. Viac ako 50.000 zo zadržaných osôb oficiálne obvinili a počas procesov s nimi umiestnili do väzby.