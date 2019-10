Pre Tokarczukovú sú voľby v Poľsku najdôležitejšie od roku 1989

SY 32 Düsseldorf - Nositeľka Nobelovej ceny za literatúru 2018, poľská spisovateľka Olga Tokarczuková, počas tlačovej konferencie v nemeckom Düsseldorfe 11. októbra 2019. FOTO TASR/AP Foto:TASR/AP Foto:TASR/AP

Varšava 12. októbra (TASR) - Poliaci si v nedeľných voľbách vyberú medzi "demokraciou a autoritárstvom", uviedla poľská spisovateľka Olga Tokarczuková, ktorá tento týždeň získala Nobelovu cenu za literatúru za rok 2018.Tokarczuková (57), ktorá je považovaná za najtalentovanejšiu poľskú autorku románov svojej generácie, bola Nobelovou cenou vyznamená za "naratívnu predstavivosť, ktorá v spojení s encyklopedickou vášňou reprezentuje prekračovanie hraníc ako jednu z foriem života".Tokarczuková, ktorej knihy boli preložené do 25 jazykov, je aj politickou aktivistkou kritizujúcou poľskú vládu konzervatívnej pravicovej strany Právo a spravodlivosť (PiS).Vo vysielaní poľskej spravodajskej televízie TVN24 Tokarczuková vyhlásila, že "tieto voľby sú pre mňa najdôležitejšie od roku 1989", keď padol komunizmus.Spisovateľka vysvetlila, že "čelíme jasnej voľbe; či hlasovať za Poľsko, ktoré odíde z Európy a vzdá sa demokratických hodnôt - myslím si, že je to voľba medzi demokraciou a autoritárstvom".vyzvala Tokarczuková. Jej slová sa podľa agentúry AFP dajú interpretovať aj ako podpora pre poľskú centristickú a liberálnu opozíciu.Niekoľko hodín po oznámení, že sa stala nositeľkou Nobelovej ceny za literatúru, Tokarczuková vyhlásila, že myslí "na Poľsko a Poliakov, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím a čakajú ich voľby, ktoré určia podobu demokracie alebo to, či tu demokracia vôbec bude".Podľa prieskumov by parlamentné voľby mala vyhrať vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), ale zatiaľ nie je jasné, či získa aj väčšinu potrebnú na to, aby zostavovala vládu.Prieskumy verejnej mienky prognózujú strane PiS výrazne vyšší zisk hlasov vo voľbách než najsilnejšiemu opozičnému zoskupeniu, Občianskej koalícii (KO).KO združuje okrem iných aj kresťanskodemokratickú Občiansku platformu (PO), propodnikateľskú liberálnu stranu Moderná (Nowoczesna), proeurópsku liberálnu Iniciatívu Poľska a Zelených. KO by mohla podľa prieskumov vo voľbách od voličov dostať od 26 do 28 percent hlasov a PiS 42 až 48 percent.