Pre vážnu dopravnú nehodu uzavreli cestu pri Drienovci, na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník – FOTO

14.1.2025 (SITA.sk) - Cesta medzi obcami Drienovec a Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie je z dôvodu vážnej dopravnej nehody uzavretá. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti. Na mieste sa zrazili osobné auto s nákladným autom. Obchádzka vedie cez obce Žarnov a Budulov. Polícia odporúča v úseku zvýšiť opatrnosť a rešpektovať pokyny policajtov na mieste.Na mieste v utorok zasahoval aj záchranársky vrtuľník. "Pri čelnej zrážke osobného motorového vozidla s nákladným vozidlom sa vážne zranila 52-ročná vodička osobného vozidla. Leteckí záchranári si po pristátí vedľa nehody zranenú ženu prevzali do svojej starostlivosti. Pacientka so záchranármi komunikovala, utrpela však vážne poranenia viacerých častí tela," uviedla letecká záchranná služba Air – Transport Europe na sociálnej sieti.Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia a zabezpečenia základných životných funkcií ženu vrtuľníkom previezli vo vážnom stave s takzvanou polytraumou do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach