Pre viacero okresov Slovenska vydali meteorológovia výstrahu pred silným vetrom

Meteorológovia aj dnes upozorňujú na silný vietor Výstrahu prvého stupňa vyhlásili v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Poprad, Gelnica, Košice okolie, Košice mesto, Trebišov a Michalovce. V spomenutých okresoch východného Slovenska platí táto výstraha do 17:00 a v okresoch Žilinského kraja až do 13:00 nasledujúceho dňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojej internetovej stránke.

20.2.2022 (Webnoviny.sk) -Varujú tiež pred silný vetrom na horách. Prvý rizikový stupeň preto vyhlásil v okresoch Žilina, Martin, Tvrdošín, Ružomberok, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Poprad, Brezno, Banská Bystrica. Výstraha platí do pondelka 21. februára do 15:00.SHMÚ tiež vyhlásilo výstrahu prvého stupňa pre snehové jazyky a záveje na severe Slovenska. Konkrétne v okresoch Žilina, Čadca, Tvrdošín, Ružomberok, Námestovo, Martin, Liptovský Mikuláš, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Bytča, Poprad a Brezno. Varovanie platí do 15:00 hod.