Pre zápas Slovensko – Česko bude fungovať v Trnave na námestí fan zóna

Trnava 10. októbra (TASR) - Kvalifikačné futbalové stretnutie Ligy národov Slovensko – Česko uzavrie v sobotu (13.10.) Športovú ulicu, zápas budú môcť fanúšikovia sledovať aj vo fan zóne na Trojičnom námestí.Zápas sa uskutoční na Štadióne Antona Malatinského – City Arene v Trnave. Kollárova ulica vedúca od železničnej stanice po štadión zostane priechodná, uzavrie sa len v prípade potreby služobného zákroku bezpečnostných zložiek pri narušení verejného poriadku medzi 13.30 a 15.30 h a následne od 16.30 do približne 18.30 h od križovatky s Hospodárskou ulicou po vjazd do podzemných garáží pri štadióne.Predaj a konzumácia alkoholových nápojov v centre mesta a prevádzkach v okolí štadióna nebudú obmedzené, priamo na futbalovom štadióne je povolený predaj iba 10-stupňového piva. Informuje o tom web mesta Trnava.Od 13.00 do 18.00 h bude na Trojičnom námestí zriadená fan zóna pre verejnosť. Návštevníkov čakajú atrakcie a program pre deti i dospelých. Od 15.00 h bude možné sledovať futbalový zápas na veľkoplošnej obrazovke priamo na námestí.