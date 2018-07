Pre zápas Spartak a Legia Varšava platí zákaz predaja alkoholu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Trnava 30. júla (TASR) – Pre konanie odvetného futbalového stretnutia 2. predkola Ligy majstrov FC Spartak Trnava a Legia Varšava v utorok 31. júla boli prijaté viaceré opatrenia. Polícia uzatvorí prístupovú cestu od železničnej stanice po futbalový štadión Antona Malatinského - City Arenu a mesto vydalo zákaz predaja a požívania alkoholických nápojov.Podľa krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Márie Linkešovej sa polícia sa intenzívne pripravuje na zabezpečenie poriadku. Okrem nasadenia zvýšeného počtu policajtov všetkých služieb v uliciach Trnavy príde aj k obmedzeniam v doprave. Prístupová Kollárová ulica bude uzatvorená v čase od 17. do 24. hodiny.informovala Linkešová. Bezpečnostné opatrenia a s tým súvisiace dopravné obmedzenia budú prispôsobené aktuálnej operatívnej situácii a čas uzavretia sa preto môže zmeniť.Polícia žiada občanov, aby s týmito obmedzeniami už vopred rátali a svoj program si naplánovali tak, aby sa ich obmedzenia dotkli čo najmenej. Vzhľadom na kapacitné možnosti parkovacích miest v okolí štadióna žiadame návštevníkov podujatia, aby sa presúvali podľa možností bez využitia svojich vozidiel.zdôraznila policajná hovorkyňa.Mesto Trnava vydalo, ako informovala Veronika Majtánová z komunikačného oddelenia radnice, rozhodnutie o zákaze podávania predaja alebo požívania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu. Platí to pre zariadenia spoločného stravovania, predajne potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na uliciach Kollárova, Športová, Andreja Žarnova, Halenárska, Hlavná, Kapitulská, Paulínska, Hlboká, Spartakovská, Dolné bašty, Strelecká, B. S. Timravy, Ľ. Podjavorinskej, Orolská, Vajanského, Radlinského, Hviezdoslavova, Františkánska, Štefánikova a na Trojičnom námestí a Námestí Slovenského národného povstania. Platí to aj pre priestory futbalového štadióna a nákupné centrum.