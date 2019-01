Pre závažné poruchy stiahli v Košiciach z liniek 14 nových električiek

Na archívnej snímke nové električky VARIO LF2+. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 26. januára (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) stiahol v piatok (25.1.) z liniek mestskej hromadnej dopravy celkovo 14 nových električiek. Stalo sa tak potom, ako na električkách typu Vario LF2+ na rýchlodráhe do U.S. Steel došlo v priebehu necelého týždňa k dvom závažným poruchám.informoval magistrát a dopravný podnik.V DPMK v piatok večer zasadal krízový štáb, na ktorom sa zúčastnili aj špecialisti českého výrobcu. Tí teraz zisťujú presnú príčinu porúch.uviedol generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.Prvý prípad sa stal v nedeľu 20. januára večer v električke na linke R3, v ktorej sa po popoludňajšej zmene viezlo domov 30 zamestnancov U.S. Steelu. Našťastie, v čase vystrelenia brzdového kotúča do strechy každý z nich sedel.informoval Padyšák. K rovnakej udalosti však došlo v piatok ráno, tentoraz na linke R2 smerujúcej do oceliarskej fabriky. V záujme zaistenia bezpečnosti cestujúcich dopravný podnik okrem tejto konkrétnej električky stiahol aj ďalších 13 a nahradil ich električkami typu T6 a KT8D5.DPMK vlastní celkovo 46 kusov električiek Vario LF2+. Cena jednej z nich predstavovala takmer 1,74 milióna eur, pričom 85 percent bolo preplatených z eurofondov, desať percent zo štátneho rozpočtu a zvyšných päť percent spolufinancoval DPMK. V rokoch 2014 - 2015 bolo do Košíc dodaných 33 kusov, na zvyšných 13 využilo bývalé vedenie DPMK opciu. Do vozového parku podniku pribudli postupne v rokoch 2016-2018. Verejnosť a médiá ich kritizovali kvôli absencii klimatizácie. Okrem Košíc jazdí podľa tlačovej správy z magistrátu už len jediná takáto električka, a to v Ostrave.Košický primátor Jaroslav Polaček po zasadnutí krízového štábu vyhlásil, že je znepokojený udalosťami, ktoré v uplynulých dňoch nastali počas jázd električiek Vario LF2+. Uviedol, že ich predražený nákup kritizoval ešte ako opozičný poslanec mestského zastupiteľstva, a že už v roku 2014 musel DPMK počas ich testovacej prevádzky riešiť technické problémy.uviedol. Z predraženého nákupu problémových električiek obviňuje bývalé vedenie mesta.