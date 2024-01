Pre zlé podmienky si lyžovanie neužijete na Podbrezinách a v Čičmanoch

Do štvrtka spustilo lyžiarsku sezónu okolo 70 stredísk. Podmienky sú ovplyvnené teplým a daždivým počasím. Sú dobré, miestami obmedzené, veľmi dobré len v polohách nad 1100m n.m., kde v stredu (3.1.) pripadol aj čerstvý sneh. Podklad je v nižších polohách mokrý, pre nevhodné poveternostné podmienky sa dnes nelyžuje v Jasenskej doline, na Podbrezinách a v Čičmanoch, prevádzku prerušili na Kasárňach v Javorníkoch. Najhoršie podmienky sú na západe, juhozápade Slovenska, ale aj na Kysuciach – snehová vrstva tu dosahuje len do 20 cm. Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk čakajú na ochladenie, ktoré by mohlo prísť už začiatkom týždňa. Snehová pokrývka dosahuje v maximálnych hodnotách zväčša 30 až 50 cm a od pondelka sa znížila. Viac snehu je napr. na Čertovici, vo Vyšnej Boci, Roháčoch-Spálenej, v Jasnej, v Skicentre Strachan, v Litmanovej alebo na Skalke.

Jasná sever 40-100 cm veľmi dobréJasná juh 60 cm veľmi dobréSki centrum Demänová 20-50 cm veľmi dobréPavčina Lehota 30-40 cm dobréOpalisko - Závažná Poruba 30-50 cm veľmi dobréLiptovská Teplička 20-40 cm dobréDonovaly 40 cm dobréČachovo - Selce 20-50 cm veľmi dobréKrpáčovo 40-50 cm veľmi dobréTále 50 cm veľmi dobréMýto pod Ďumbierom 50 cm veľmi dobréČertovica 60-80 cm dobréČertovica - STIV 50-100 cm veľmi dobréVyšná Boca - Bačova roveň 60 cm veľmi dobréPolomka-Bučník 35 cm veľmi dobréSki Telgárt 60 cm veľmi dobréHronec - Hlobišov 30-60 cm veľmi dobréČierny Balog 35 cm veľmi dobréŠtrbské Pleso 40-50 cm veľmi dobréTatranská Lomnica 50-80 cm veľmi dobréDolný Smokovec-Pod lesom 20-40 cm dobréKubašok - Spišské Bystré 25 cm veľmi dobréPodbanské 15-40 cm dobréSnowpark Lučivná 50 cm veľmi dobréSvit-Lopušná dolina 60 cm veľmi dobréSkitatry-Zadná Lopušná dolina 45 cm dobréRoháče - Spálená 80 cm veľmi dobréZuberec - Janovky 40-50 cm veľmi dobréSkicentrum Žiar-Dolinky 25-30 cm veľmi dobréAreál Podbreziny 20-40 cm veľmi dobréSki Park Oravice 30-40 cm veľmi dobréBachledka Ski and Sun 50 cm dobréBachledova DENY 35 cm dobréStrednica - Ždiar 45 cm veľmi dobréStrachan - Ždiar 80 cm veľmi dobréMonkova dolina 50 cm veľmi dobréMalinô Brdo - Ružomberok 40 cm veľmi dobréJasenská dolina 20-30 cm veľmi dobréVrátna - Paseky 40 cm dobréWinter park Martinky 40-65 cm veľmi dobréValčianska dolina 40 cm dobréČičmany 30-40 cm dobréKráliky 40-50 cm veľmi dobréKrahule 35 cm veľmi dobréSki Skalka 65 cm dobréSkalka aréna 70 cm veľmi dobréSalamandra resort 20-40 cm veľmi dobréKokava-línia 40-50 cm veľmi dobréHotel Zerrenpach Látky 85 cm dobréDrozdovo 30 cm dobréZochova chata 10-30 cm dobréSki centrum Kohútka 10-50 cm obmedzenéSnowparadise Veľká Rača 15-20 cm dobréOravská Lesná 60 cm veľmi dobréKubínska hoľa 30-60 cm veľmi dobréSki Zábava - Hruštín 40-60 cm veľmi dobréKruštenica 60 cm veľmi dobréSki Vitanová Vrchdolinky 40 cm veľmi dobréVyšné Ružbachy 40 cm dobréLitmanová 60 cm veľmi dobréLevočská dolina 30 cm dobréJahodná 20 cm obmedzenéDrienica 50 cm dobréRanč Regetovka SKI 30 cm dobréVernár - Studničky 50 cm dobréRenčišov - Búče 25 cm dobré