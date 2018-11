Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v septembri klesol

Budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zaznamenal v septembri pokles. Ukázali to údaje Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré zverejnila v pondelok. Podpísal sa pod to pokles prebytku v obchode s tovarom, zatiaľ čo prebytok v bilancii služieb sa nemenil.Podľa informácií ECB dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v septembri 17 miliárd eur. V porovnaní s augustom to znamená pokles o 7 miliárd eur. V septembri minulého roka predstavoval prebytok 40 miliárd eur.Prebytok v obchode s tovarom klesol na 16 miliárd eur z 22 miliárd eur v predchádzajúcom mesiaci. V prípade bilancie služieb sa však úroveň prebytku nemenila a zotrvala na úrovni 9 miliárd eur.Prebytok na účte primárnych príjmov zaznamenal pokles zo 7 miliárd na 5 miliárd eur, čo sa týka schodku na účte sekundárnych príjmov, ten zotrval na úrovni 13 miliárd eur.Za 12-mesačné obdobie do konca septembra dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny 357 miliárd eur. To predstavuje 3,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) menovej únie. Na porovnanie, za 12 mesiacov do konca septembra 2017 dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny 339 miliárd eur.Pod rast sa podpísal najmä vyšší prebytok v bilancii služieb. Ten sa zvýšil zo 77 miliárd na 117 miliárd eur. Okrem toho k lepším výsledkom prispel aj nižší schodok na účte sekundárnych príjmov. Znížil sa zo 149 miliárd na 142 miliárd eur.