Prebytok obchodnej bilancie eurozóny v októbri vzrástol

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 17. decembra (TASR) - Prebytok obchodnej bilancie eurozóny v októbri medziročne vzrástol vďaka poklesu dovážaných energií. Ukázali to utorok údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.Podľa prvého odhadu Eurostatu sa vývoz tovaru z eurozóny do zahraničia v októbri 2019 zvýšil medziročne o 4,1 % na 217,9 miliardy eur. Ale dovoz zo zvyšku sveta klesol o 3,2 % na 189,9 miliardy eur. Výsledkom bolo, že eurozóna zaznamenala v októbri 2019 prebytok zahraničného obchodu na úrovni 28 miliardy eur, ktorý bol vyšší ako kladné saldo 13,2 miliardy eur vlani v októbri.Vnútorný obchod v rámci eurozóny klesol v októbri 2019 o 1,4 % na 174,9 miliardy eur.Za 10 mesiacov do konca októbra 2019 sa vývoz tovaru z regiónu, ktorý platí eurom, zvýšil o 3,1 % na 1,9598 bilióna eur, zatiaľ čo dovoz stúpol o 2 % na 1,7766 bilióna eur. Eurozóna tak vykázala za 10 mesiacov obchodný prebytok 183,2 miliardy eur, čo bolo viac ako 160,5 miliardy eur v januári až októbri 2018. Obchod v rámci eurozóny za 10 mesiacov vzrástol o 1,2 % na 1,65 bilióna eur.V celej Európskej únii (EÚ) vzrástol export tovaru v októbri 2019 o 5,6 % na 190,1 miliardy eur a import sa znížil o 0,1 % na 187,8 miliardy eur. Únia tak vykázala prebytok v obchode s tovarom vo výške 2,2 miliardy eur. Vlani v rovnakom období pritom mala deficit 8 miliárd eur.Obchod v rámci EÚ klesol v októbri 2019 o 0,7 % na 322 miliárd eur.V januári až októbri 2019 sa vývoz tovaru z EÚ zvýšil o 3,8 % na 1,6933 bilióna eur a dovoz vzrástol o 4,4 % na 1,7213 bilióna eur. Výsledkom bol deficit 28 miliárd eur, ktorý bol vyšší ako schodok 18,6 miliardy eur v období január - október 2018.Obchod v rámci EÚ sa za 10 mesiacov do októbra 2019 zvýšil o 1,6 % na 3 bilióny eur.