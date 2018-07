Prebytok účtu platobnej bilancie eurozóny je na vyše 3-ročnom minime

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 20. júla (TASR) - Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zaznamenal v máji výrazný pokles na vyše 3-ročné minimum. Uviedla to v piatok Európska centrálna banka (ECB).Prebytok na bežnom účte platobnej bilancie eurozóny dosiahol v máji po úprave o sezónne vplyvy 22,44 miliardy eur, zatiaľ čo v apríli to bolo 29,55 miliardy eur. Májová hodnota prebytku je najnižšia od marca 2015, keď predstavoval 19,46 miliardy eur.Prebytok v obchode s tovarom klesol na 21 miliárd a v prípade služieb na 8 miliárd eur. Primárny príjem eurozóny sa prepadol z 9 miliárd na 3 miliardy eur. Deficit na účte sekundárnych príjmov však mierne klesol z 11 miliárd na 10 miliárd eur.Za 12-mesačné obdobie do konca mája dosiahol kumulovaný prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny 406 miliárd eur. To predstavuje 3,6 % hrubého domáceho produktu menového bloku.