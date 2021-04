Prebytok zahraničného obchodu Slovenska výrazne stúpol, potiahli ho najmä autá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Prebytok zahraničného obchodu Slovenska stúpol vo februári na 398,5 milióna eur, čo je v medziročnom porovnaní takmer štvornásobne viac. Je to podľa Štatistického úradu SR zároveň najvyššia hodnota v sledovanom mesiaci od roku 2014. Výraznejšiu prevahu vývozu nad dovozom už desiaty mesiac po sebe potiahol najmä vývoz áut.Vývoj exportu a importu počas druhého mesiaca roka naznačil, že slovenskej ekonomike sa v tomto období darilo. Celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 7,2 miliardy eur, čo bolo medziročne o 7,7 percenta viac, keď situáciu ešte neovplyvňovala pandémia nového koronavírusu . Tempo medziročného rastu bolo druhé najvyššie za posledných 24 mesiacov. Zvýšil sa aj celkový dovoz tovaru medziročne o 3,3 percenta na 6,8 miliardy eur.Kategória strojov a prepravných zariadení, do ktorej patrí aj automobilový priemysel, zaznamenala vývoz tovaru o 1,2 miliardy eur vyšší ako dovoz. Stroje a prepravné zariadenia sa podieľali vo februári 65,2 percentami na celkovom vývoze a 51,3 percenta na celkovom dovoze. Okrem nich kladné saldo vo výške 140,3 milióna eur mala aj druhá najviac obchodovaná trieda, a to trhové výrobky.Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast šesť, prevažne tie najpodstatnejšie, pričom rasty dosahovali od 4,6 až po 16,1 percenta. Najväčší vplyv na zvýšení vývozu tovaru zo Slovenska mali podľa úradu stroje a prepravné zariadenia. Medziročne vzrástli o 12,6 percenta. Najdynamickejší medziročný nárast vývozu, a to o 16,1 percenta, zaznamenala piata najobchodovanejšia trieda, teda potraviny a živé zvieratá.