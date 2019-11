Prechod Merkúra pred Slnkom môžete sledovať v obzsrvatóriu v Snine

ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolonica 10. novembra (TASR) – Prechod planéty Merkúr pred Slnkom budú môcť záujemcovia teleskopicky sledovať v pondelok (11. 11.) aj v Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v okrese Snina. Úkaz budú prostredníctvom projektora cez slnečný ďalekohľad premietať aj do sály planetária. Pre TASR to povedal riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne Igor Kudzej.uviedol.Dopoludnia bude v planetáriu observatória pripravený program, návštevníci sa budú môcť zúčastniť aj na prehliadke areálu s odborným výkladom. Sprievodné akcie budú zamerané na význam pozorovania a historické aspekty.Od 13.30 h je naplánované pozorovanie tranzitu planéty Merkúr cez slnečný disk.spresnil Kudzej. Pripomenul, že Slnko v tomto období zapadá skoro, preto bude pozorovanie možné približne len do 15.00 h.Tento astronomický úkaz nastáva približne 13-krát za storočie, najbližší nastane v roku 2032. Teleskopicky ho bude možné sledovať aj v ďalších astronomických inštitúciách Prešovského samosprávneho kraja (PSK), a to vo hvezdárňach v Prešove, v Humennom a v obci Roztoky v okrese Svidník. Keďže sa proces prechodu bude zaznamenávať, celý úkaz si budú môcť návštevníci hvezdární aj observatória pozrieť i v utorok 12. novembra v rámci Dňa PSK.Zo Slovenska bude viditeľná iba prvá polovica úkazu až do západu planéty Merkúr, a teda aj Slnka. Celý proces prechodu cez disk Slnka bude v pondelok pozorovateľný z Antarktídy, Južnej Ameriky, východného pobrežia Severnej Ameriky a zo západného pobrežia Afriky.