Prechodná vláda v Južnom Sudáne do 12. novembra nevznikne

Na archívnej snímke je prezident Južného Sudánu, Salva Kiir Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kampala 7. novembra (TASR) - Prezident Južného Sudánu Salva Kiir a vodca opozície Riek Machar odložili vytvorenie vlády národnej jednoty o ďalších sto dní. Pôvodne títo politickí rivali v septembri oznámili, že novú prechodnú vládu vytvoria do 12. novembra.Napriek intenzívnym rokovaniam, ktoré obe strany absolvovali vo štvrtok v susednej Ugande, sa ich aktéri rozhodli odložiť formovanie vlády o ďalších sto dní, a to s účinnosťou od 12. novembra a s naplánovaním stretnutím po 50 dňoch, na ktorom sa vyhodnotí dosiahnutý pokrok.Na základe dohody o vzniku prechodnej vlády, ktorú Kiir a Machar spolu s ďalšími opozičnými lídrami podpísali v septembri roku 2018, sa má Machar vrátiť do funkcie viceprezidenta, ktorú zastával do roku 2013.Južný Sudán vznikol v atmosfére optimizmu v roku 2011, keď získal nezávislosť od Sudánu.Rivalita medzi juhosudánskym prezidentom Salvom Kiirom a vodcom povstalcov Riekom Macharom však vyústila v roku 2013 do občianskej vojny sprevádzanej surovým násilím, znásilňovaním a obavami z etnických čistiek. Počas vojny zahynuli desaťtisíce ľudí a štyri milióny obyvateľov ušli zo svojich domovov. Konflikt zanechal hospodárstvo tejto krajiny s ložiskami ropy v troskách.