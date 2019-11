Prechodné obdobie novej spoločnej agropolitiky EÚ bude najmenej rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Brusel/Bratislava 19. novembra (TASR) – Poľnohospodári členských krajín Európskej únie (EÚ) sa dočkajú prechodného obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (CAP) v dĺžke najmenej jedného roka. V Rade ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo EÚ o tom v utorok rokovali agroministri členských krajín EÚ. Informoval o tom Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.povedala Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podpredsedníčka SNS.EK v návrhoch pre CAP po roku 2020 prichádza s tým, že členské štáty EÚ začnú vykonávať svoje strategické plány od 1. januára 2021. Znamenalo by to, že by predložili EK svoje strategické plány najneskôr do 1. januára 2020. Tá by tieto plány schválila počas roka. To však nie je možné. Vzhľadom na súčasný stav legislatívy v Európskom parlamente aj v Rade EÚ je zrejmé, že základné akty a nasledujúce delegované a vykonávacie akty do januára 2020 nebudú formálne prijaté.Prechodné obdobie si bude vyžadovať rozšírenie uplatniteľnosti existujúceho právneho rámca a prispôsobenie určitých pravidiel, aby sa zabezpečila kontinuita CAP až do zavedenia nového systému. Návrh na prechodné obdobie bude potrebné prijať pred letom 2020.Agroministri rokovali aj o podpore a ochrane včelárov.uviedla slovenská agroministerka.