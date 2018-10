Prečo by ste sa mali zamyslieť nad svojou každodennou vlasovou starostlivosťou

Asi každá moderná žena je každodenne vystavená stresu a rôznym iným vplyvom, ktoré nepriaznivo pôsobia na jej zdravie. To rovnako nepriaznivo pôsobí aj na vaše vlasy, čo patrí medzi prvé znaky, ako si možno všimnúť na prvý pohľad váš psychický a fyzický stav. Proti tomuto sa dá úspešne bojovať. Treba dodržiavať správnu každodennú starostlivosť o vlasy. Nestačí si však stále umývať vlasy jedným a tým istým šampónom. Preto asi každá žena vie, aká dôležitá je kvalitná vlasová kozmetika. Tu však treba myslieť aj na to, aký typ vlasov máte.

Rovné vlasy

Možno by ste si mohli myslieť, že o rovné vlasy sa netreba až tak starať, nakoľko sú ľahko zvládnuteľné. Avšak aj o tento typ vlasov je starostlivosť veľmi dôležitá. Je prirodzené, že pokožka vašej hlavy produkuje mastnotu, ktorá sa postupne rozširuje po celej dĺžke vašich vlasov. Práve to je to, na čo sa treba zamerať pri rovných vlasoch, aby neboli a nepôsobili mastne.

Základom starostlivosti o rovné vlasy je používanie kondicionéru. Ten zabezpečí, že sú jemné a hladké zároveň. Najlepšie kondicionér, ktorý obsahuje esenciálne oleje, ako sú kokosový olej, jojobový alebo argánový olej, ktoré hydratujú vaše vlasy a vyživujú ich zvnútra. Dobrou voľbou je aj chi šampón, ktorý obsahuje vitamíny a proteíny prospešné pre vaše vlasy.

Vlnité vlasy

Vlnité vlasy môžu byť buď jednoduché alebo zložité, v závislosti od toho, ako sa o ne staráte. Tento druh vlasov, rovnako ako rovné vlasy nepotrebujú prehnanú starostlivosť. Aj to je však individuálne. Klasickým problémom tohto typu vlasov je, že pri korienkoch sú mastné a na koncoch suché.

Doprajte vlasom olejovú masáž s kokosovým olejom, olivovým alebo tekvicovým olejom hodinu pred umytím vlasov alebo nechajte olej pôsobiť cez noc. To vyživuje a upraví vlasy zvnútra, takže budú jemnejšie a lesklejšie.

Kučeravé vlasy

Kučeravé vlasy môžu byť zábavné a môžu mať vlastný charakter, ale majú aj svoju horšiu stránku. Sú notoricky ťažké na starostlivosť, nakoľko majú tendenciu byť vysušené a strácať svoju krásu.

Tento typ vlasov potrebuje všetku vlhkosť, ktorú je im možné dať. Kondicionér môže byť záchrancom týchto vlasov, pretože ich hydratuje a preniká až dovnútra vlasov, čím ich vyživuje a udržuje svieže. Ten by ste mali používať aspoň raz za dva týždne.