Prečo je ekológia dôležitá a ako môžete našej planéte pomôcť aj vy?

Ochrana životného prostredia

Myslieť ekologicky sa vyplatí, to vám povie asi každý, komu na osude našej planéty naozaj úprimne záleží. Témy ako globálne otepľovanie, znečisťovanie či výrub dažďových pralesov totiž vedú k trvalej devastácií Zeme, a práve preto by sme mali začať konať, inak nebudeme mať budúcim generáciám čo odkázať. Prispieť k zlepšeniu životného prostredia pritom môžete aj vy, a to bez toho, aby ste sa nejakým spôsobom museli obmedzovať. Ciest je naozaj mnoho, začať môžete obyčajným triedením odpadu či začať používať eko čistiace prostriedky . Krôčik ku krôčiku a ani sa nenazdáte a máte doma dokonalú ekodomácnosť, na ktorú môžete byť pyšní.

Prispieť môžeme aj my

Triedenie odpadu by mali byť v dnešnej dobe akousi automatikou pre každého z nás. A nielen to. Domácnosť vybavenú kvalitnými prírodnými materiálmi či čistiacimi prostriedkami využíva stále viac ľudí a my sa vôbec nečudujeme. Ekologická domácnosť je akýmsi novým trendom, ktorému sa rozhodne oplatí podľahnúť. Ak chcete byť mimoriadne dôslední, staviť môžete napríklad populárne bezobalové prostriedky, vďaka ktorým sa môžete postupne priblížiť až ku „zero waste“.

Staviť však pokojne môžete aj na klasické ekologické prostriedky, ktoré prispejú k tomu, že vaša aj domácnosť odbremení planétu od každodennej záťaže, ktorú nesie na svojich pleciach.

Náš tip: Hľadáte kvalitnú ekodrogériu? Stavte na internetový obchod myAustria, kde nájdete množstvo produktov v EKO a BIO kvalite. Mimoriadne populárna je napríklad značka Claro, ktorá ponúka širokú škálu možností.

Našťastie žijeme v dome, keby ekológia nie cudzia ani samotným výrobcom drogérie, dôsledkom čoho si môžete naozaj vyberať všetko, čo potrebujete. V bohatej ponuke nájdete nielen ekologické čistiace prostriedky, ale aj ekologické pracie prostriedky a aviváže, ktoré sú nielen, že šetrné k našej planéte, ale aj k samotnej pokožke. Výsledný efekt samozrejme v ničom nezaostáva v porovnaní s klasickými prostriedkami na pranie, takže sa určite nemusíte obávať nižšej kvality. Rovnako tak môžete siahnuť aj po ekologických tabletách alebo géle do umývačky riadu a na životné prostredie nezabúdajú ani výrobcovia plienok či hygienických utierok.

Našej planéte pomôžete aj úplnými drobnosťami, ako napríklad tým, že prejdete na úsporné žiarovky, alebo že začnete so sebou nosiť plátenú nákupnú tašku, či vrecúška na pečivo, ovocie a zeleninu. Do domácnosti si však môžete zaobstarať aj smetné koše, vďaka ktorým sa vám bude jednoduchšie triediť odpad.

Prečo je triedenie odpadu dôležité

Ako sme už v predchádzajúcich riadkoch načrtli, triedenie a samotná recyklácia odpadu má skutočne obrovský význam. Takýto odpad totiž môžeme využiť znovu pri výrobe ďalších produktov, vďaka čomu nemusíme čerpať z prírodných zdrojov a tiež sa vyhneme spaľovaniu nevytriedeného odpadu, a teda aj uvoľňovaniu CO2 do ovzdušia. Triedenie odpadu má naozaj obrovský zmysel, viete, ako to robiť správne?

Farebné kontajnery v blízkosti vašich domovov isto zaznamenal už každý z nás a vedzte či nie, rozhodne neslúžia len na parádu. Slúžia nám na triedenie nášho odpadu a práve ich farba určuje, aký typ odpadu do nich patrí. Tak napríklad žltý kontajner slúži na všetky druhy plastov, do modrého vhadzujte len papier a kartóny, do zeleného kontajnera vkladajte sklo a do hnedého akýkoľvek rozložiteľný bioodpad.