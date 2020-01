Prečo preferencie kotlebovcov rastú? Podľa politológa za to môže aj neschopnosť ľavice

Voliči stratili dôveru v politikov

Fico vsadil na zastrašovanie s migrantami

Smeráci zrejme voľby vyhrajú

21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Za úspechom Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) je neschopnosť ľavice vedieť sa vysporiadať s problémami, ktoré prináša globalizácia. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ján Ruman. Reagoval tak na vyhlásenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica na sobotňajšej programovej konferencii strany v Banskej Bystrici.Fico za nárast popularity ĽSNS viní opozíciu a médiá. Kotlebovu stranu by podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus volilo 13,6 percenta respondentov. Smer-SD je podľa Rumana minimálne od roku 2012 centristickou stranou, ktorá v prvom rade ponúka pragmatické riešenia než ľavicové hodnoty."V neposlednom rade Kotlebovcom nahráva aj fakt, že ako spoločnosť žijeme v kríze verejných autorít. Prestali sme im dôverovať, pretože sú nedôveryhodné. Kotleba a spol. vo svojom programe ponúka pevnú ochrannú ruku, ktorá vo voličoch vyvoláva nádej, aj keď v skutočnosti falošnú,“ vysvetlil politológ.Fico vo svojom sobotnom prejave spomenul aj tému migrantov. V tejto súvislosti sa obrátil na ministerku vnútra Denisu Sakovú s požiadavkou zosilniť ochranu hraníc. Zdôraznil, že na Slovensku nechce ucelenú moslimskú komunitu. Podľa politológa bude téma migrantov v kurze a naporúdzi vždy všetkým tým, ktorým dochádza "mobilizačné palivo".„Posilňovať všetky hranice ako krajina, ktorá je súčasťou schengenského priestoru, vyznieva neopodstatnene a zavádzajúco. Smer-SD sa momentálne prezentuje aj dosť agresívnou antikampaňou, ktorú v takejto intenzite v minulosti nepoužíval,“ zdôvodnil Ruman.Predseda Smeru nepriamo vylúčil ĽSNS zo spolupráce po februárových parlamentných voľbách. Na otázku agentúry SITA, či Smer dodrží toto vyhlásenie, politológ odpovedal, že v súčasnom politickom svete je možné všetko.„Osobne si to neviem predstaviť. Tento scenár by však znamenal zásadný podvod na voličoch. Išlo by nielen o definitívnu stratu kredibility, ale aj legitimity strany, keďže Kotlebovci – ĽSNS tendujú k antidemokratizmu,“ myslí si Ruman.Politológ sa zároveň domnieva, že aj napriek voličskej podpore ĽSNS a značnej „smeráckej“ antikampani je nanajvýš pravdepodobné, že Smer-SD voľby opäť vyhrá.„Avšak vyzerá to tak, že v týchto parlamentných voľbách dostane ako víťazná strana najmenej hlasov vo svojej histórii. Z tohto titulu bude musieť byť veľmi obratná a konsenzuálna v hľadaní povolebných partnerov, ktorých si súčasnou antikampaňou plaší,“ objasnil Ruman.Otázne je podľa neho tiež to, či prezidentka poverí zostavením vlády víťaza volieb.