Prečo sa elektromobily stávajú čím ďalej, tým viac populárnejšie?

Existuje niekoľko spôsobov, ako šetriť životné prostredie a jedným z nich sú práve elektromobily. Prečo sa v poslednej dobe stávajú elektromobily obľúbenou témou a aké výhody môžu so sebou v skutočnosti priniesť?

Princíp a výhody elektromobilov

Elektromobily (na rozdiel od vozidiel na spaľovací motor) vyžadujú na svoju prevádzku dobíjanie cez elektrické nabíjacie stanice. Nabíjačky je možné nájsť na verejne dostupných miestach, alebo sa dajú zaobstarať do domácnosti. S narastajúcimi cenami za palivo tak ide vo výsledku o výhodný spôsob, ako ušetriť financie za pravidelné tankovanie. Usporený kapitál sa dá investovať do vlastnej nabíjačky alebo do rôznych typov balíčkov, ktoré ponúkajú sprostredkovatelia nabíjacích staníc, ako je napríklad Greenway.

Princíp jazdy je úzko spojený aj so šetrením prírody. Elektromobil nevypúšťa do okolia škodlivé látky, ktoré sa tvoria pri vozidlách na spaľovací motor. Ide tak o ekologicky priateľskú možnosť. Faktor komfortu zabezpečuje jednoduchšie a lacnejšie dobíjanie. Vďaka narastajúcej popularite tiež prichádzajú na trh nové verzie elektrických vozidiel, so zaujímavými funkciami. Tak ako tradičné vozidlá, aj elektromobily prechádzajú prísnymi skúšobnými postupmi. Bezpečnosť okrem iného zaisťuje vyššia stabilita konštrukcie či absencia horľavých látok. Medzi ďalšie výhody elektromobilov sa zaraďuje:

Nízke nároky na údržbu

Tichá prevádzka elektromotora

Rekuperačné brdzenie

Dlhá životnosť batérií a ďalšie

Ktoré nepravdivé informácie o elektromobiloch zvykne rozširovať verejnosť?

Nie je neobvyklé, keď nové veci vyvolajú u ľudí dávku neistoty. Táto vlastnosť, ktorá je často neoddeliteľnou súčasťou ľudskej povahy, je niekedy aplikovaná aj do sveta elektromobility. V tomto prípade je potrebné hľadať spoľahlivé zdroje, známe pre svoju odbornosť a skúsenosti. O pravidelných aktualitách a zaujímavostiach informuje napríklad Greenway blog.

Niektoré osoby sa zastávajú tvrdenia, že nabíjacie stanice pre elektromobily sú príliš pomalé. Tento názor pravdepodobne vznikol na základe jedného z viacerých spôsobov nabíjania, ktoré môže trvať aj niekoľko hodín. Nabíjanie elektromobilu síce nemá jednotnú časovú hodnotu (doba trvania býva od pár minút po hodiny), avšak majiteľa vôbec neobmedzuje. Je to preto, lebo dobíjanie elektromobilu nie je primárnou činnosťou ako pri tankovaní paliva, ale ide o aktivitu sekundárnu. Vo výsledku vie používateľ domácej nabíjacej stanice stráviť túto dobu voľnočasovými aktivitami, prácou či oddychom. Na verejných miestach sa často nachádzajú rýchlonabíjačky a tie vozidlo nabijú približne za pätnásť až tridsať minút (v závislosti od špecifických parametrov vozidla).

Ďalším zavádzajúcim tvrdením je, že počet nabíjacích staníc je v našej krajine veľmi nízky. V tomto prípade je opak pravdou. Čoraz väčší záujem o ekologický spôsob jazdy je prepojený s navyšovaním počtu nabíjačiek pre verejnosť. Hoci sú elektromobily na Slovensku stále niečím novým, snaha viacerých spoločností o rozvoj infraštruktúry vyvracia tento mýtus. Prekážku v nabíjaní netvorí ani skutočnosť, ak nebývate v dome ale v paneláku. Byť majiteľom elektromobilu nutne neznamená, že musíte vlastniť aj súkromnú nabíjačku. Existujú verejne dostupné nabíjacie stanice a rozmiestnenie jednoducho vyhľadáte aj na internete. Snažte sa nepodliehať nepravdivým tvrdeniam a informácie si skúste overiť z oficiálnych zdrojov.