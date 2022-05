Prečo sa Rusi vzdali snahy o obsadenie Kyjeva? Cichanovská pripísala úspech aj bieloruským sabotérom

7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Sabotéri v Bielorusku zohrali významnú rolu pri donútení Ruska, aby sa vzdalo snahy obsadiť ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Uviedla to líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská . Pre BBC povedala, že železnice zásobujúce ruské sily boli terčom 80 sabotáži.Podľa Cichanovskej bieloruskí aktivisti zároveň Ukrajine poskytovali informácie o pohybe vojsk a o odpaľovaní rakiet. Väčšina Bielorusov, a to 86 percent, je proti vojne, dodala opozičná líderka. Cichanovská konštatovala, že osudy Ukrajiny a Bieloruska sú prepojené a ukrajinské víťazstvo by mohlo pomôcť Bielorusku zbaviť sa autoritárskej vlády Alexandra Lukašenka.