Prečo vyskúšať ryžový olej? Dokáže vďaka nemu naša pleť omladnúť?

Ryžový olej, ktorý je známy predovšetkým ako olej z ryžových otrúb, sa získava z tvrdej, hnedej, mastnej vrstvy medzi vonkajšou šupkou a jadrom ryže (často označovanej ako „otruba“).

Hoci je ťažké učiť presnú krajinu pôvodu ryže, predpokladá sa, že sa začala pestovať vo východnej Ázii, konkrétne v Indii a Číne, a to už v roku 7 000 pred Kristom. Podľa dostupných historických prameňov je tiež známe, že z Číny a Indie sa pestovanie ryže postupne rozšírilo do Japonska, Indonézie a neskôr aj do oblasti Stredozemného mora i Ameriky. V súčasnosti sa pestuje vo viac ako 100 krajinách a známych je viac ako 18 000 odrôd ryže. Nás však zaujíma predovšetkým ryžový olej, ktorý sa používa v gastronómii, no jeho účinky objavili aj výrobcovia kozmetiky, vďaka čomu sa začína vo vyššej miere využívať aj v kozmetickom priemysle. Aby sme to však uviedli na správnu mieru, tak môžeme povedať, že účinky ryžového oleja boli znovu objavené. Olej sa totižto používa už viac ako 2 000 rokov, a to na výrobu mydla, pleťových a telových krémov, blahodarné účinky má aj ryžová voda, na ktorej účinky nedajú dopustiť predovšetkým Japonky.

Zloženie ryžového oleja a jeho výhody

Ryžový olej je bohatý na mnohé zložky, ktoré pokožke i vlasom prinášajú mnohé výhody. V zložení môžeme nájsť predovšetkým mastné kyseliny, vitamíny, skvalén, koenzým Q10 a mnohé ďalšie.

Kyselina olejová – udržuje jemnosť, pružnosť a žiarivosť pokožky i vlasov. Stimuluje rast vlasov, znižuje prejavy starnutia (jemné linky, vrásky) a pôsobí antioxidačne.

Kyselina linolová – uľahčuje hojenie rán, hydratuje vlasy a podporuje ich rast. Vykazuje protizápalové účinky, upokojuje pleť s akné a bráni jeho tvorbe, zadržiava vlhkosť v pokožke, podporuje rast vlasov.

Kyselina stearová – má čistiace vlastnosti (odstraňuje nečistoty z pleti, kožný maz i pot), zmäkčuje pokožku, pomáha predchádzať lesknutiu pleti.

Vitamín B – zlepšuje schopnosť pokožky zadržiavať vlhkosť, predchádza starnutiu pleti. Reguluje tvorbu pigmentácii na pokožke a podporuje rýchlejšie hojenie rán.

Vitamín E – najsilnejší antioxidant, ktorý spomaľuje starnutie pokožky. Je nápomocný pri regenerácii pokožky, zabraňuje strate vlhkosti v pokožke a poskytuje jej úľavu pri spálení.

Skvalén – pôsobí antioxidačne, reguluje tvorbu kožného mazu, zjemňuje pokožku a hydratuje ju.

Koenzým Q10 – podporuje produkciu kolagénu v pokožke, vďaka čomu ostáva elastická. Celkovo pokožku omladzuje, a to stimuláciou aktivity kožných buniek, ktoré eliminujú kožné toxíny.

Olej z ryžových otrúb používaný topický pomáha zlepšovať krvný obeh a vyrovnáva tón pleti tým, že ju rozjasňuje a minimalizuje výskyt tmavých kruhov a opuchov v okolí očí. Ryžový olej je hĺbkovo hydratačný a bohatý na výživné zložky, ktoré chránia zrelú pleť pred vznikom vrások, ako aj pred poškodením vplyvom voľných radikálov. Tiež pomáha podporovať zdravie pokožky tým, že zvyšuje jej prirodzenú regeneráciu, podporuje zadržiavanie vlhkosti, upokojuje podráždenie a pôsobí preventívne pred vznikom kožných ochorení, ako je napríklad ekzém, akné čo psoriáza.

Ako sme spomínali, z oleja dokáže profitovať aj aknózna pleť, nakoľko samotný olej pomáha upokojovať pokožku a rovnako zmierňovať prejavy akné. Treba podotknúť, že ryžový olej neupcháva póry a nezanecháva na pokožke pocit mastnoty, čo je rozhodne jeho výhodou. Naopak, pokožku zanecháva na pohľad i pocit pružnú, žiarivú a mladistvú.

Ryžový olej na vlasy

Ryžový olej sa pridáva aj do prípravkov zameraných na starostlivosť o našu korunu krásy. Čo sa týka jeho účinkov, tak vlasom dodáva hydratáciu, zmierňuje ich lámavosť a opravuje poškodenie spôsobené vplyvom vonkajších negatívnych faktorov (UV žiarenie, mraz a chlad, morská či chlórovaná voda,...). Je známe, že uľahčuje rast vlasov a zároveň zabraňuje ich vypadávaniu či tvorbe predčasných šedín. Jeho vysoký bod zadymenia z neho dokonca robí skvelý prípravok na prirodzenú tepelnú ochranu vlasov.

Olej z ryžových otrúb podporuje aj zdravie pokožky tým, že vlasovú pokožku upokojuje a zároveň zabraňuje tvorbe lupín. Zvyšuje cirkuláciu krvi v pokožke, čím sú vlasy pevnejšie a zdravšie.

Ako ryžový olej používať?

Ryžový olej sa využíva na rôzne účely, predovšetkým na liečebné a kozmetické. Jeho mnohé formy zahŕňajú čisté oleje, gély, pleťové vody, krémy, balzamy na pery, peelingy, šampóny i kondicionéri. Je teda len na vás, čo si vyberiete – buď zvolíte pleťový, telový alebo vlasový prípravok s obsahom ryžového oleja, alebo siahnete po čistom oleji z ryžových otrúb, ktorý budete využívať topicky.

Pri lokálnej aplikácii je možné ryžový olej aplikovať priamo na tvár alebo celé telo, na podporu pevnosti a pružnosti pokožky. Pre zlepšenie hydratácie sa odporúča olej vmasírovať do pokožky bezprostredne po sprche (ešte do vlhkej pokožky). Pre osvieženie pleti je možné olej aplikovať na pokožku pomocou vatového tampónu, čím zároveň z pokožky odstránite všetky nečistoty a zvyšky makeupu, ktorý sa usadil v póroch. Ryžový olej je vhodný aj na tvorbu domácej kozmetiky a najmä pleťových i telových peelingov. Zmiešajte olej s kryštálovým cukrom alebo ovsenými vločkami a získate tak peeling, ktorý bude stimulovať krvný obeh, čím sa podporí regenerácia buniek.

Pokojne však môžete olej použiť na masáž celého tela, na vlasovú kúru či zábal alebo na zmiernenie kožných problémov. Odporúča sa však pred použitím spraviť test znášanlivosti na zápästí. Ak sa do 24 hodín neprejaví žiadna alergická reakcia, je ryžový olej pre vás bezpečný na použitie.