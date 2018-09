Pred 140 rokmi sa narodil americký spisovateľ Upton Sinclair

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Baltimore/Bratislava 20. septembra (TASR)- Americký spisovateľ a publicista Upton Sinclair, od narodenia ktorého uplynie vo štvrtok 20. septembra 140 rokov, patril v prvej polovici 20. storočia k najčítanejším americkým spisovateľom.Napísal viac ako 90 kníh rôznych žánrov, z ktorých sa predalo približne 80 miliónov výtlačkov. Plodný prozaik, ktorého diela boli preložené do viac ako 50 svetových jazykov, patril k tradícii veľkých amerických epikov - rozprávačov príbehov.Prózy Uptona Sinclaira vzbudzujú záujem aj v súčasnosti, čo napríklad dokumentuje aj fakt, že v roku 2007 vznikol na základe jeho románu Oil! (Petrolej!, 1927) americký film Čierna krv (There Will Be Blood), ktorý rozpráva dramatický príbeh amerického ropného magnáta zo začiatku minulého storočia Daniela Plainviewa. Vo filme režiséra Paula Thomasa Andersona ho stvárnil herec Daniel Day-Lewis.Upton Sinclair sa narodil 20. septembra 1878 v americkom meste Baltimore. Vyrastal v rodine obchodníka s alkoholom a neskôr s obuvou. Otec budúceho spisovateľa nebol vo svojom obchodovaní úspešný a rodina často trpela núdzou, sťahovala sa z miesta na miesto, čo malo značný vplyv na jeho vnímanie sveta, ktoré vyústilo do silne ľavicového presvedčenia. Strednú školu absolvoval v New Yorku a univerzitné štúdium ukončil na Kolumbijskej univerzite.Už počas štúdia Upton Sinclair prejavoval literárne sklony. Najprv v podobe vtipov, ktoré uverejňoval v rôznych periodikách a neskôr písal dobrodružné príbehy pre komerčné časopisy.Literárne začiatky nemal Upton Sinclair, podobne ako aj mnohí iní americkí spisovatelia, ľahké. Striedal rozličné zamestnania až napokon skončil ako novinár. Nepatril k popredným reportérom či komentátorom, ale písal správy týkajúce sa toho najbežnejšieho života. Novinárska práca mu síce zaberala veľa času, ale nesťažoval sa, že nemá čas na vlastnú tvorbu. Využíval každú voľnú chvíľku, najmä čas, ktorý trávil vo vlaku. Počas cesty, ktorá trvala viac ako hodinu napísal rukou tri strany cestou do práce a tri strany pri návrate domov.Prvý úspešný román The Jungle (Džungľa) knižne vydal Upton Sinclair v roku 1906. Román o ťažkých podmienkach robotníkov v chicagskych mäsokombinátoch nezaznamenal len veľký čitateľský záujem, ale otriasol aj celou americkou spoločnosťou. Román totiž poukázal nielen na vykorisťovanie robotníkov z radov litovských prisťahovalcov, ale aj na nekvalitu mäsa, ktoré sa dostávalo ku spotrebiteľom. Neskôr autor s humorom poznamenal, že chcel románom zasiahnuť srdce spoločnosti, ale podarilo sa mu otriasť jej žalúdkom.Na kritiku niektorých nesporných nedostatkov americkej kapitalistickej spoločnosti prvej polovice 20. storočia sa Upton Sinclair zameral aj v ďalších románoch. Napríklad v románe King Coal z roku 1917 (v slovenčine Jeho veličenstvo uhlie, Tatran, 1974) poukázal na zlé pracovné podmienky v banskom priemysle, v rozsiahlej próze Oil! (Petrolej!, 1927) opísal nielen osud ropného magnáta Daniela Plainviewa, ale aj ťažký život robotníkov pracujúcich v ropnom priemysle v Kalifornii na začiatku minulého storočia. V románe Boston (1928) vyjadril rozhorčenie nad justičnou vraždou robotníckych vodcov Sacca a Vanzettiho.Ku kľúčovým románom v tvorbe Uptona Sinclaira patrí aj The Flivver King (1937), ktorý v českom preklade vyšiel pod názvom Automobilový král. V románe podal realistický opis Henryho Forda, ktorý patrí ku synonymom americkej prosperity prvej polovice 20. storočia.V rokoch 1940 až 1953 napísal Upton Sinclair sériu 11 románov, ktorých ústrednou postavou je syn obchodníka so zbraňami Lanny Budd. Prostredníctvom neho podáva pohľad na dejiny prvej polovice minulého storočia. Prvým románom série je známa próza s názvom World's End (Koniec sveta, 1940). Posledným jedenástym zväzkom je próza The Return of Lanny Budd (Návrat Lannyho Budda, 1953). Za tretí zväzok série s názvom Dragon's Teeth (Dračie zuby, 1942) získal Upton Sinclair v roku 1943 Pulitzerovu cenu.Jeden z najplodnejších a najprekladanejších amerických spisovateľov Upton Sinclair zomrel 25. novembra 1968 v meste Bound Brook, vo veku 90 rokov.