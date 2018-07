Pred 20 rokmi nadobudla kazašská Astana štatút hlavného mesta

Mesto Astana. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Astana 6. júla (TASR) - Na 6. júla pripadá štátny sviatok Kazachstanu - Deň hlavného mesta Astany. V tomto roku je to 20 rokov, čo Astana nadobudla štatút hlavného mesta krajiny.Metropola Kazašskej republiky sa osláviť svoje 20-ročné jubileum pripravila dôkladne. V krajine je na tieto oslavy zorganizovaných 175 kultúrnych aj športových podujatí. Medzinárodný rozmer slávnostiam v hlavnom meste Kazachstanu dáva "Prehliadka hlavných miest", na ktorej v Astane zúčastňujú popredné tvorivé kolektívy a organizácie, ako aj populárni umelci i športovci z 20 miest sveta - okrem iných i z Paríža, Berlína, Londýna, Moskvy, Singapuru, Pekingu, informoval portál tengrinwsl.kz.Kazašský prezident Nursultan Nazarbajev v októbri 2017 schválil Koncepciu osláv 20. výročia hlavného mesta Kazachstanu Astany. Podľa tohto dokumentu oslavy prebehnú v troch etapách: prvá prípravná bola do 10. decembra 2017, druhá hlavná sa koná v termíne 10. decembra 2017 do 6. júla 2018 a tretia od 6. júla do 31. decembra tohto roku, uviedol portál inform.kzV súlade s nariadením prezidenta Nursultana Nazarbajeva bolo 6. mája 1998 premenované hlavné mesto krajiny z Akmoly na Astanu. Premenovanie hlavného mesta sa uskutočnilo na základe žiadosti miestnych výkonných a zastupiteľských orgánov s prihliadnutím na vôľu spoločnosti mesta a na základe záveru Štátnej onomastickej komisie pri vláde Kazašskej republiky.Myšlienka vytvorenia nového hlavného mesta krajiny patrí prezidentovi Nursultanovi Nazarbajevovi. Rozhodnutie o jeho prenesení z pôvodnej metropoly Almaty do Akmoly prijali členovia Najvyššieho sovietu Kazašskej republiky 6. júla 1994.Oficiálne presťahovanie metropoly sa uskutočnilo 10. decembra 1997. Nariadením prezidenta Nazarbajeva zo 6. mája 1998 bola Akmola premenovaná na Astanu.Neskôr, 10. júna 1998, sa uskutočnila medzinárodná prezentácia nového hlavného mesta Kazachstanu. V roku 1999 z rozhodnutia vtedajšieho generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Federica Mayora bola Astane v bolívijskom hlavnom meste La Paz udelená medaila a osvedčenie Mestá mieru (Cities for Peace).Kazašská metropola leží pri rieke Išim v severnej časti krajiny. Rozloha Astany predstavuje 71.000 hektárov. Prevláda tam kontinentálne podnebie - letá sa vyznačujú suchom a vysokými teplotami, zima býva dlhá so silnými mrazmi.Dňa 4. júla 2016 sa v Astane narodil jej miliónty občan. Astana je mnohonárodnostné mesto: popri Kazachoch tu žijú aj Rusi, Nemci, Tatári, Ukrajinci, Židia, Arméni, Bielorusi, Gruzínci, Moldavčania, Azerbajdžanci či Uzbeci.Oficiálnym jazykom je kazaština, patriaca do turkotatárskej jazykovej rodiny. Dorozumievacím jazykom je slovanská ruština.Základné náboženstvá sú islam a pravoslávie.